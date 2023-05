Da Kanye West a Sam Bankman-Fried: ecco chi non è più miliardario

Chi non è più miliardario

Di certo non sarà un anno da ricordare per i super ricchi. Quasi la metà dei 2.640 miliardari del pianeta – a causa della guerra in Ucraina, dell’aumento dell’inflazione e dello scoppio della bolla delle criptovalute – ha subito perdite economiche. Ma ad alcuni è andata anche peggio:

Ci sono volti famosi tra coloro che non ritroviamo nella classifica mondiale dei miliardari di Forbes 2023. Kanye West e Sam Bankman-Fried, oltre a diversi magnati dietro marchi famosi, come Yvon Chouinard, fondatore del produttore di capispalla Patagonia, Ernest Garcia III, fondatore del venditore di auto usate Carvana, e Bruce Nordstrom, il capo in pensione di lunga data della catena di grandi magazzini. Altri 33 membri della lista del 2022 sono morti.

I magnati della tecnologia sono stati i più colpiti, con 52 che hanno visto il loro patrimonio scendere sotto il miliardo di dollari nell’ultimo anno. Tra loro Alex Atallah e Devin Finzer, cofondatori del mercato Nft OpenSea, e Andy Fang e Stanley Tang, cofondatori dell’app di consegna di cibo DoorDash. Nel frattempo, quest’anno sono caduti 44 miliardari del mondo della finanza e degli investimenti, tra cui il venture capitalist e primo sostenitore delle criptovalute Tim Draper e il ceo di Capital One Richard Fairbank. Ancora, 35 magnati della manifattura sono usciti dalla lista, tra cui Antoine Rabie e Ronnen Harary di Spin Master Corp., noti per i giocattoli per bambini come Hatchimals, Air Hogs e Paw Patrol.

La Cina (inclusa Hong Kong) ha avuto il maggior numero di uscite, con 80, tra cui Xiong Shaoming, cofondatore del fornitore di dispositivi di svapo Smoore International, e David Xueling Li, presidente della piattaforma di social media in streaming Joyy. Gli Stati Uniti, che vantano il maggior numero di miliardari al mondo, sono secondi in questa graduatoria con 47, seguiti da India (23) e Corea del Sud (15).

74 persone sono entrate nella lista dei miliardari nel 2022 per la prima volta, per poi uscirne subito nel 2023. Tra loro David Girouard, fondatore del finanziatore fintech Upstart, il magnate della produzione di diamanti sintetici Shao Zengming e il patriarca indiano della farmaceutica Subba Rao Jasti.

Gli ex miliardari famosi che escono dalla classifica

Sam Bankman-Fried

Patrimonio netto: meno di $ 10 milioni (in calo da $ 24 miliardi)

Fonte di ricchezza: criptovalute

Cittadinanza: Usa

Il cripto-prodigio ha convinto clienti, investitori e, sì, Forbes che il suo exchange Ftx era il futuro delle criptovalute. Il suo castello di carte è crollato alla fine del 2022 e ora ‘Sbf’ deve affrontare accuse federali di frode, riciclaggio di denaro e violazione del finanziamento della campagna elettorale (tutte cose che Bankman-Fried nega). Lui e il cofondatore Gary Wang, che si è dichiarato colpevole di accuse di frode e starebbe collaborando con le autorità, sono due dei sette investitori di criptovalute che quest’anno usciranno dai ranghi.

Kanye West

Patrimonio netto: circa 400 milioni di dollari (in calo da 2 miliardi)

Fonte di ricchezza: musica, scarpe da ginnastica

Cittadinanza: Stati Uniti

“Posso dire cose antisemite e Adidas non può lasciarmi”, si è vantato il musicista in ottobre. Il gigante dell’abbigliamento sportivo invece ha fatto proprio questo. Alla fine di ottobre ha cancellato la linea di Yeezy, favorendo l’uscita di West dai ranghi dei miliardari .

Yvon Chouinard

Patrimonio netto: meno di $ 100 milioni di dollari (in calo da 1,2 miliardi)

Fonte di ricchezza: Patagonia

Cittadinanza: Stati Uniti

Chouinard, che da tempo si lamentava di essere nelle classifiche di Forbes e una volta scrisse che il business “deve assumersi la maggior parte della colpa per essere il nemico della natura”, ha rinunciato al suo posto a settembre, quando ha donato il suo rivenditore di abbigliamento e attrezzatura outdoor, Patagonia, a un trust e a un’organizzazione no-profit che combatte le crisi ambientali. L’azienda, fondata da Chouinard nel 1973, destina l’1% delle vendite al finanziamento di associazioni ambientaliste.

Zhao Weiguo

Patrimonio netto: meno di 100 milioni di dollari (in calo da 2,8 miliardi)

Fonte di ricchezza: prodotti It

Cittadinanza: Cina

Nel mezzo di un’ampia indagine sulla sua industria dei semiconduttori, un regolatore cinese ha accusato di corruzione l’ex presidente del conglomerato di semiconduttori sostenuto dal governo Tsinghua Unigroup. Una ristrutturazione fallimentare ha lasciato Zhao, che si dice sia “scomparso” dalla vista del pubblico lo scorso anno, senza alcuna partecipazione nelle società di Tsinghua Unigroup.

Henrique Dubugras e Pietro Franceschi

Patrimonio netto: circa 900 milioni di dollari ciascuno (in calo da 1,5 miliardi)

Fonte di ricchezza: fintech

Cittadinanza: Brasile

La frenesia del finanziamento delle startup è svanita, abbattendo le valutazioni degli unicorni (startup con una valutazione di un miliardo di dollari o più). In tutto, almeno 51 fondatori di unicorni hanno un patrimonio inferiore rispetto a meno di un anno fa. Almeno 19 non sono più miliardari, tra cui Dubugras e Franceschi, cofondatori della fintech di carte di credito Brex, che ora vale circa 6,4 miliardi di dollari, in calo rispetto ai 12,3 miliardi di dollari dell’inizio del 2022.

Niraj Shah e Steve Conine

Patrimonio netto: circa 600 milioni di dollari ciascuno (in calo da 1,6 miliardi)

Fonte di ricchezza: vendita al dettaglio online

Cittadinanza: Stati Uniti

La domanda di divani, letti e tappeti da parte del loro rivenditore di articoli per la casa online Wayfair è crollata, facendo scendere le azioni – cresciute del 90% durante la pandemia – del 75% rispetto allo scorso anno. A gennaio Shah (ceo e co-presidente) e Conine (co-presidente) hanno annunciato che Wayfair avrebbe tagliato il 10% del personale nell’ambito di un piano di risparmio sui costi da 1,4 miliardi di dollari.

Alex Atallah e Devin Finzer

Patrimonio netto: meno di 600 milioni di dollari ciascuno (in calo da 2,2 miliardi)

Fonte di ricchezza: mercato online

Paese: Stati Uniti

La bolla della vendita di Nft sul loro mercato OpenSea è scoppiata. Le vendite dei token non fungibili – file di computer utilizzati per tracciare la proprietà di risorse digitali uniche tra cui arte e musica – sono crollate, facendo scendere il valore di OpenSea da 13,3 miliardi di dollari a circa 3,1 miliardi. Nel luglio 2022, OpenSea ha licenziato il 20% del suo personale.

Ernesto Garcia III

Patrimonio netto: meno di 100 milioni di dollari (in calo da 3,2 miliardi)

Fonte di ricchezza: auto usate

Cittadinanza: Stati Uniti

Le azioni di Carvana sono scese del 94% rispetto allo scorso anno a causa del crollo del mercato delle auto usate e delle crescenti preoccupazioni degli investitori per il debito di 5,6 miliardi di dollari di Carvana. La società ha perso 2,9 miliardi di dollari nel 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.