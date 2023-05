Dai treasury alle obbligazioni: ecco come Donald Trump investe il suo denaro

Investimenti Trump: da Procter & Gamble a JPMorgan

Dopo aver lasciato la Casa Bianca,ha rifinanziato una torre di uffici a San Francisco e ha venduto il suo hotel a Washington, lasciandosi alle spalle un patrimonio stimato in. Dove ha investito tutto questo denaro? Un nuovo rapporto di divulgazione finanziaria, depositato il mese scorso, fornisce tutte le risposte.

La maggior parte è detenuta in investimenti sicuri, il che ha senso per un uomo che ha 76 anni, mantiene un portafoglio di beni immobiliari più rischiosi e potrebbe aver bisogno di qualche centinaio di milioni per gestire questioni legali.

I dati finanziari indicano il valore di ogni attività in ampi intervalli, rendendo difficile sapere esattamente come si suddividono gli investimenti. Sembra che la maggior parte di essi sia detenuta in obbligazioni, treasury e fondi del mercato monetario.

Le azioni costituiscono una buona parte del resto. Trump detiene nomi di aziende di primo piano, come Procter & Gamble, JPMorgan Chase, Pfizer e Johnson & Johnson. C’è poi una piccola parte composta da fondi comuni, fondi negoziati in borsa e oro.

Secondo l’analisi di Forbes, Trump possiede da 135 a 445 milioni di dollari di obbligazioni, da 45 a 225 milioni di dollari di treasury e investimenti nel mercato monetario, da 20 a 60 milioni di dollari di azioni. E ancora da 5 a 10 milioni di dollari di fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa, da 1 a 5 milioni di dollari di contanti e da 100mila a 300mila dollari di oro.

L’investimento in Owl Rock Capital Corporation

La maggior parte delle azioni dell’ex presidente sono investite in Owl Rock Capital Corporation, società fondata da alcuni finanzieri di Blackstone, Kkr e Goldman Sachs. Trump detiene da 5 a 25 milioni di dollari di azioni, secondo i dati finanziari analizzati.

Il presidente della società, Edward D’Alelio, ha prestato denaro al casinò e all’hotel Trump’s Castle di Atlantic City alla fine degli anni ’80, per poi entrare nel consiglio di amministrazione di Trump Entertainment Resorts.

L’investimento in Owl Rock ha senso per il gestore patrimoniale Lori Van Dusen di Lvw Advisors. “Ci siamo trovati di fronte a una grande opportunità per strategie di credito come questa”, afferma.

“Con condizioni di credito e di prestito più rigide e un’economia in rallentamento, c’è sempre più bisogno di liquidità. Ho l’impressione che questo sia il motivo dell’investimento”.

