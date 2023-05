Una squadra composta quasi unicamente da donne under 30: così quest’azienda nata a Madrid sta crescendo anche in Italia

Set of colored silicone covers for smart phone on rustic wooden table

11 anni fa a Madrid il giovane ventiduenne Ismael Villalobos fondava La Casa de las Carcasas, brand leader nella vendita di accessori per dispositivi mobili, con più di 500 punti vendita tra Spagna, Portogallo, Francia, Italia e Messico.

Inizialmente concepito solo come e-commerce, è oggi un progetto in forte espansione, che conta numerosi punti vendita in diverse città nel mondo. I negozi fisici sono pensati per offrire al consumatore una consulenza attenta, precisa ed accogliente, garantendo così un’esperienza d’acquisto positiva e unica.

L’80% di donne under 30 nel team di La Casa de las Carcasas

Le persone, che siano consumer o risorse umane, sono i principali punti di forza del brand. Il valore dell’individuo è messo al primo posto, sia attraverso un’assistenza clienti amichevole e prontamente attiva per gli utenti, sia, per i dipendenti, promuovendo l’inclusione, la crescita professionale e personale.

Certamente la qualità di un’azienda si misura anche dalle politiche di inclusion e parità di genere. Per questo La Casa de las Carcasas è molto attenta nel riconoscere il merito di ciascun lavoratore e nel tutelarne la sostenibilità di vita. Non è un caso quindi che l’80% del personale de La Casa de Las Carcasas sia costituito da donne under 30: un dato di rilievo, che evidenzia l’importanza di figure giovani e fresche all’interno di un’azienda; queste, infatti, trovando qui uno spazio di lavoro fertile in cui migliorarsi, non possono che apportare un beneficio decisivo anche al brand, per una crescita reciproca.

Lato prodotto, il brand offre una gamma accessori molto ampia, adatta a moltissimi modelli di cellulare. Lo stock articoli è tra i più competitivi sul mercato, con un’ampia offerta di cover per smartphone. Tra i bestseller troviamo sicuramente le cover, i bracciali e le tracolle. La possibilità di personalizzare la propria cover è un plus per il cliente, che può così esprimere la sua creatività e identità attraverso scritte, fotografie e stickers. L’offerta, tuttavia, non si ferma qui e include anche accessori legati al mondo dell’elettronica.

Oltre 100 punti vendita in Italia

Con l’apertura del primo store a Madrid nel 2013, è iniziata la crescita di La Casa de las Carcasas. Da quel momento sono stati aperti diversi punti vendita, prima in Spagna, poi in Portogallo, Francia, Italia e Messico. Il primo negozio a Milano è stato inaugurato nel 2020 e oggi, dopo quasi 3 anni, l’azienda ha aperto in Italia oltre 100 negozi e si pone l’obiettivo di aprire in Italia oltre i 300 punti vendita. L’azienda è attualmente presente sul territorio italiano nei principali centri commerciali e nelle vie di shopping di diverse città come Milano, Venezia, Roma, Torino, Bologna e Napoli.

Oltre ad implementare l’offerta prodotto ed i suoi punti vendita nel mondo, l’obiettivo de La Casa de las Carcasas oggi è quello di diventare un riferimento non solo per il settore degli accessori ma anche per aziende e lavoratori, attraverso la sua mission “persone al primo posto”; mission che muove da sempre tutte le attività del brand e che contribuisce ad aumentare il percepito esterno ed il suo posizionamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.