Forbes di marzo è in edicola con la lista degli under 30 italiani

Forbes di marzo in edicola con i Forbes under 30

Il nuovo numero di Forbes è disponibile in edicola con la lista annuale degli under 30 italiani . In allegato il magazine Small Giants, dedicato alle Pmi, che da questo numero diventa mensile.

In copertina Luca Toscano, un giovane napoletano di 26 anni, che nel 2015 ha fondato Artech, gruppo che si compone di diverse società che offrono soluzioni spettacolari ed effetti speciali per lo show-business. La sua azienda fattura 6,5 milioni di euro e ha lavorato per eventi e programmi tv come l’Eurivision Song del 2022, X-Factor, Italia’s got talent, i concerti di Maluma e quelli di Laura Pausini.

Toscano è stato scelto in rappresentanza dei 100 innovatori di talento, le menti brillanti che dallo sport alla salute, dalla moda e l’arte alla finanza, passando per il gaming e il settore del venture capital, hanno sviluppato idee e progetti rivoluzionari in grado di influenzare positivamente l’economia del Paese.

Oltre all’attesissima classifica degli Under30 il numero #65 di Forbes di 150 pagine contiene tantissimi servizi e approfondimenti. L’inchiesta di questo mese ruota attorno al fenomeno dell’intelligenza artificiale e di ChatGpt, un tecnologia dirompente capace di produrre nuovi testi, suoni o immagini. Per alcuni il suo uso maligno è tra le più gravi minacce globali del 2023. Per difendersi servirebbe leggi ad hoc. Ma per ora ci ha pensato solo la Cina.

Tra le storie imprenditoriali c’è quella di FlexGrass, uno dei principali fornitori di erba ibrida per i campi da gioco, con un fatturato di 8 milioni di euro. I due fondatori sono lodigiani e, oltre che con le principali squadre di Serie A, hanno lavorato anche al prestigioso campo del Real Madrid.

Il consueto giro per conoscere da vicino i business distict d’Italia fa tappa nel territorio tra Trento e Rovereto, dove è forte la tradizione meccanica. Qui la meccatronica è diventata un pilastro dell’economia del Trentino: 800 aziende danno lavoro a 10mila addetti.

Small Giants diventa mensile

Allegato al magazine c’è Forbes Small Giants che da questo numero diventa mensile e uscirà sempre in abbinata gratuita con Forbes. In copertina Graziano Verdi, ceo di Italcer, azienda che, grazie anche a sette operazioni di m&a in sei anni, è diventata l’hub italiano della ceramica, puntando su sostenibilità e innovazione.

Il magazine dedicato alle Pmi approfondisce, tra i vari servizi, approfondisce l’industria salernitana che, dalla costiera amalfitana all’entroterra, è incentrata su turismo e agro-alimentare, ma ha anche un ruolo di primo piano nella transizione energetica.

Spazio anche al fenomeno del south working, possibile volano per rilanciare l’Italia. Due aziende su tre sono disposte ad aprire un hub di lavoro al Sud: un’opportunità con dei risvolti importanti a livello occupazionale e sociale.

Tra le storie più interessanti anche quella di Carolyn Smith, dance coach e personaggio televisivo, che con la sua Sensual Dance Fit, it, progetto al femminile per aiutare le donne a riacquistare autostima attraverso ballo ed esercizi di fitness, ha creato un piccolo impero nel mondo della danza.

Parlare di Pmi però non basta, bisogna incontrarle sul territorio e per questo motivo il progetto prevede di aumentare il numero degli eventi portandoli a ben nove, in altrettante città italiane, per raccontare le gesta dei Piccoli giganti, facendoli incontrare con grandi aziende nazionali che forniscano loro i servizi più innovativi.

