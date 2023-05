Quali sono le 3 auto più costose al mondo

Modelli da collezione, hypercar ad altissime prestazioni, vetture ispirate al mondo della nautica. Le auto dal prezzo irraggiungibile sono una nicchia apparentemente superflua del mondo a quattro ruote: in realtà queste risultano fondamentali in quanto fungono da booster per il settore del lusso, di cui ormai l’universo automotive fa parte fin da quando il termine è stato coniato.

Basti pensare che se una casa automobilistica è in grado di vendere un modello esclusivo ad un prezzo che supera la decina di milioni di euro, sarà ben capace di vendere tutte le altre vetture presenti nel proprio listino con grande facilità.

Tra queste non possono mancare nomi come Pagani e Rolls Royce, pioniere nella produzione delle auto di lusso: entrambe riempiono il podio delle tre auto con il prezzo di listino più alto al mondo.

Rolls Royce Sweptail

Al terzo gradino del podio si trova la casa britannica con la Sweptail, esemplare unico presentato al Concorso di Eleganza di Villa d’Este nel 2017. La produzione nasce su richiesta di un facoltoso cliente rimasto anonimo a cui è stato dato il via libera per la personalizzazione totale: il risultato è quello di una Rolls Royce Phantom ispirata alle vetture più prestigiose del marchio degli anni ’20 e ’30.

In questi casi non sono le prestazioni a dare valore, bensì i dettagli del design e i particolari di lusso. Tra questi il tetto in cristallo che si prolunga fino alla coda a punta ispirata alle imbarcazioni, sempre di lusso. L’ispirazione nautica è ripresa anche negli interni grazie alle rifiniture in legno pregiato e la creazione esclusiva di un orologio di bordo.

A bordo non può mancare infine lo scomparto che alla sua apertura presenta una bottiglia di Champagne scelta dal committente con calici in cristallo personalizzati. La vettura è una vera e propria opera di alto artigianato, costruita interamente a mano. Il prezzo non è mai stato ufficializzato ma si aggira intorno a 11 milioni di euro.

Pagani Zonda HP Barchetta

La seconda classificata si sposta nel settore delle supersportive: la Zonda HP Barchetta è estrema, esagerata, nata dalla visione dello stesso Horacio Pagani che nel 2018 decise di rendere omaggio al modello in serie che lo fece brillare nel mondo delle auto di lusso, la Zonda.

La HP Barchetta è infatti l’ultima della specie prima dell’arrivo delle figlie Huayra; è quindi servita per testare alcune delle innovazioni tecniche che sono state testate e applicate alla serie successiva. L’abitacolo è completamente personalizzato e i sedili sono rivestiti in pelle color Cream con inserti in Tartan Blu. I poggiatesta presentano l’ultima innovazione della Pagani: le prese d’aria che permettono una guida ad alta velocità e con i capelli al vento cancellando il disturbo sonoro dell’aria.

Una vettura che Horacio Pagani aveva deciso di regalarsi per festeggiare i suoi 60 anni, ma che anche altri due facoltosi automobilisti potranno permettersi di guidare, in quanto ne esistono tre esemplari. Il prezzo base è stimato a 20 milioni di euro.

Rolls Royce Boat Tail

Conquista il primo gradino del podio la rinominata casa britannica con la Boat Tail: concepita da un committente esigente e realizzata dai maestri artigiani di Rolls Royce, questa singolare creazione rende omaggio alla vita del proprietario vissuta per lo più in mare.

Il lusso e l’esclusività vengono portati all’estremo per la creazione di un esemplare visionario e ambizioso. A partire dalla tinta che riprende della tonalità della madreperla, per arrivare all’elemento chiave: la coda, con la speciale apertura a farfalla, permette di accedere ad un set da picnic che include un grazioso ombrellino ripiegabile, il tutto realizzato con legno di noce.

Il legno pregiato si presenta anche nell’abitacolo: un legno in gradi di maturare e variare nel tempo, donando un profilo di eterna bellezza. Meglio di uno yacht, con le ruote. Sono stati realizzati tre modelli nel 2022, costruiti interamente a mano, e l’esorbitante prezzo arriva a 23 milioni di euro.

