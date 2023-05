L’annuncio di Musk: “In arrivo su Twitter chiamate vocali e videochiamate”

Aspetti principali

L’ultimo aggiornamento di Twitter consente agli utenti di rispondere direttamente a qualsiasi messaggio diretto specifico in una conversazione, anziché a quello più recente – una funzione simile alle risposte in linea di iMessage di Apple – e di reagire a un messaggio diretto con qualsiasi emoji.

Commentando il lancio della funzione, Musk ha detto che la piattaforma rilascerà anche i "Dm criptati".

L’amministratore delegato di Twitter ha dichiarato che la prova del nove di questa funzione sarà l’impossibilità di vedere i messaggi diretti degli utenti “anche se dovessero puntarmi una pistola alla testa”.

Musk ha detto che Twitter aggiungerà anche funzioni di chat vocale e video : per queste nuove feature non ha fissato una tempistica.

Da quando ha assunto il controllo di Twitter l'anno scorso, Musk ha ripetutamente parlato di trasformare la piattaforma in una cosiddetta "super app" come WeChat in Cina o Kakao in Corea del Sud.

Il ceo di Twitterha dichiarato che la piattaforma aggiungerà presto chiamate vocali e videochiamate, oltre alla messaggistica crittografata. Si tratta di funzioni promesse da tempo e sembrano far parte del piano di Musk di trasformare Twitter nella cosiddetta “super app”

Fatti da considerare

Dalle parole di Musk si evince che Twitter utilizzerà la crittografia end-to-end per i messaggi diretti, che impedirà a chiunque di Twitter o persino alle agenzie governative di visualizzare questi messaggi senza avere accesso al dispositivo dell’utente. Servizi come Signal, iMessage di Apple, WhatsApp e Messenger di Meta utilizzano attualmente la crittografia end-to-end. Non è chiaro se Twitter intenda attivare questo servizio per impostazione predefinita o consentire agli utenti di scegliere. Inoltre, resta da vedere se la crittografia sarà limitata solo ai messaggi diretti uno a uno o se includerà anche le chat di gruppo.

Sullo sfondo

Gli annunci di martedì sono gli ultimi di una serie di aggiunte e modifiche che Twitter ha implementato di recente, nel tentativo di attirare più utenti. Il mese scorso, gli abbonati a Twitter Blue hanno avuto accesso a tweet di 10.000 caratteri, a speciali opzioni di formattazione del testo e a funzioni di monetizzazione per i creatori di contenuti. Musk ha parlato della necessità di trasformare Twitter in una piattaforma attraente per i content creator. Inoltre, l’ex conduttore di Fox News Tucker Carlson ha annunciato che in futuro condurrà il suo programma di notizie in prima serata sulla piattaforma social.

Musk ha chiarito che Carlson non ha avuto un accordo diretto con Twitter, ma come altri utenti avrà la possibilità di monetizzare i suoi contenuti creando un paywall di abbonamento. Una delle grandi promesse di Musk per i creatori di contenuti, che non si è ancora concretizzata, è che Twitter condivida con loro le entrate pubblicitarie. Il ceo di Twitter ha dichiarato che l’azienda sta ancora lavorando al software necessario per questa funzione.

