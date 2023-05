Incertezza economica e crisi geopolitiche spaventano gli investitori: cresce la domanda per i consulenti finanziari

Generazioni diverse

Per fronteggiare l’incertezza del mercato, gli investitori italiani si affidano sempre di più ai consulenti: il 57% di loro ritiene infatti che la gestione dei propri investimenti sia diventata maggiormente complessa negli ultimi due anni. È quanto emerge dall’ EY Global Wealth Research Report 2023 , rapporto redatto dal network internazionale di servizi di consulenza con il coinvolgimento di oltredi società di gestione del patrimonio italiani e mondiali.

Secondo la ricerca di EY, i tempi di incertezza economica, gli sconvolgimenti geopolitici e la diminuzione di valore dei portafogli hanno spinto l’87% degli investitori italiani a cambiare il modo in cui gestiscono i propri capitali. Per questo l’82% dei cosiddetti boomer (persone nate tra il 1946 e il 1964) e il 67% dei millennials (generazione nata tra i primi anni ’80 e la metà dei ’90) hanno deciso di affidarsi a un consulente per la revisione del proprio piano finanziario.

I timori degli investitori si riflettono sulle loro priorità d’investimento, che rimangono in gran parte difensive. Il 38% del campione intervistato da EY desidera in primo luogo proteggere il patrimonio, mentre il 35% vuole garantirsi un rendimento adeguato. La Gen X è la più coraggiosa: il 56% dei nati tra il 1965 e il 1980 è infatti maggiormente propenso a fare investimenti più rischiosi, contro il 39% dei millennials e il 22% dei boomer.

La destinazione degli investimenti

Ma nello specifico dove preferiscono investire i risparmiatori italiani? Secondo lo studio di EY sta crescendo l’interesse verso nuovi player e nuovi settori digitali. Se oggi le asset class tradizionali sono ancora le preferite, la multinazionale prevede che nell’arco dei prossimi tre anni crescerà in larga misura la domanda in aree come quella FinTech e quella degli annuity provider (25% contro l’attuale 8% in entrambi i settori).

“Un’opportunità per aiutare le persone”

“Sebbene gli investitori abbiano in gran parte superato lo shock legato alla pandemia, le incertezze dovute all’attuale crisi e la volatilità dei mercati fanno sentire i risparmiatori più incerti e meno preparati rispetto alle decisioni di investimento più complesse e quindi più ricettivi a consigli e indicazioni”, ha commentato Giovanni Andrea Incarnato, EY Italy Wealth & Asset Management Sector Leader. “A fronte di questo contesto, si presenta l’opportunità per gli operatori di rafforzare il proprio ruolo di guida degli investitori, aiutandoli a raggiungere i loro obiettivi di vita e finanziari”.

