Rye River: il birrificio più premiato del mondo arriva in Italia con il Beer & Food Attraction 2023

La degustazione al Beer & Food Attraction di Rimini

Negli ultimi dieci anni in Italia i produttori di birre artigianali sono più che triplicati, arrivando a sfondare nel 2022 la barriera delle mille unità. Si tratta di un mercato in fermento dal lato della domanda: nel 2022 si è stimato un consumo pro capite di 35 litri l’anno, ma soprattutto dal lato dell’offerta.

In un mercato così in fermento, non potavano mancare le novità annunciate alla Fiera di Rimini. Una di queste promette di provocare un vero e proprio tsunami nel settore.

Al Beer & Food Attraction di Rimini i consumatori di birre artigianali italiani hanno avuto la possibilità di degustare alcune delle Ipa che hanno reso celebre il birrificio più premiato del mondo: Rye River.

Grazie alla partnership con Warsteiner Italia, importante player della birra a livello globale e con un forte potere attrattivo nei confronti del mercato italiano, il birrificio artigianale irlandese arriverà nelle case e nei locali degli italiani con delle birre Ipa.

Il lancio di Rye River in Italia

Oggi il portafoglio di Rye River si compone di 34 ricette uniche e originali, ognuna delle quali sviluppata con una selezione accurata di luppoli e di malti, che conferiscono aromi e sentori sorprendenti.

Questo portafoglio ha portato in pochi anni il birrificio artigianale fondato nel 2013 da Tom Cronin a raccogliere centinaia di premi, fino a diventare il birrificio più premiato al mondo.

In occasione del lancio di Rye River in Italia, Luca Giardiello, ceo di Warsteiner Italia, ha affermato che “la strategia di Warsteiner Italia per Rye River avrà come focus il canale horeca e si concentrerà sul completamento della propria offerta, dapprima con una gamma di Ipa nel 2023 e successivamente con prodotti più tradizionali irlandesi nei prossimi anni. Non mancheranno di certo sorprese come prodotti stagionali o edizioni limitate, alle quali gli appassionati di Rye River sono abituati”.

“Il mercato delle Ipa sembra maturo in Italia, ma in realtà non ha ancora raggiunto il grande pubblico. Per questa ragione abbiamo deciso di lanciare 4 Ipa”, ha aggiunto Giovanni Mondini, trade marketing manager di Warsteiner Italia.

“Una session, una in stile inglese tradizionale, una West Coast Ipa a 7 gradi, tutte birre pluripremiate per accontentare gli appassionati e infine una entry level come la Coastal Ipa, estremamente beverina, che con il suo basso grado di amaro (Ibu 20) può introdurre a questo stile tanti nuovi consumatori”.

“Oltre ai nostri clienti, anche gli opinion leader e giornalisti si sono dimostrati entusiasti di questa novità in Italia. Stiamo registrando curiosità e voglia di assaggiare le birre di Rye River e credo che il percorso che abbiamo iniziato possa soddisfare tutti coloro che vogliono provare Ipa nuove, comprensibili, buone e soprattutto artigianali”, ha concluso Silvia Serpelloni, brand manager.

Dalla Coastal alla Retro Ipa

L’approdo in Italia del più celebre birrificio artigianale del mondo promette di scatenare uno tsunami (positivo) nel mondo delle birre artigianali italiano. Staremo a vedere come gli altri produttori leggeranno e, soprattutto, si confronteranno con questa nuova sfida. Per i lettori di Forbes, la descrizione delle birre con cui inizierà il percorso di Rye River in Italia:

Lil’ Bangin’ Session Ipa: una session Ipa morbida e di grande bevibilità con intensi aromi di frutta tropicale matura e succosa, mandarino e pino, con un corpo setoso, conferito dal frumento. Il colore è dorato, la schiuma persistente. Medaglia d’Argento 2020 e Bronzo 2021 ai World Beer Awards.

Coastal Ipa: una Ipa moderna carica di note di agrumi, in particolare il pompelmo rosa. Ha un carattere resinoso e tropicale, brassata con un mix di avena, frumento e orzo.

Retro Ipa: una Ipa spiccatamente maltata, ispirata dalle ricette più tradizionali. Equilibrata, con un malto caramellato, carattere floreale del luppolo e grande sensazione al palato. I luppoli cascade e columbus spiccano fra gli aromi di malto di questa Ipa decisamente vintage. Medaglia d’Argento nel 2020 e 2022 ai World Beer Awards.

Big Bangin’ Ipa: ispirata allo stile Ipa della costa occidentale degli Stati Uniti, utilizzando solo il migliore malto di orzo maris otter e fortemente luppolata con varietà di luppoli aromatici tropicali. Medaglia d’Oro nel 2021 e Argento 2022 ai World Beer Awards.

