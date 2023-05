Non solo Soros: chi sono gli altri miliardari ad aver venduto azioni di Tesla negli ultimi mesi

La rivelazione che il fondo diha venduto l’intera quota di Tesla nell’ultimo trimestre ha dato il via a una serie di dichiarazioni dicontro il miliardario presidente del Soros Fund. Il fondo è solo una delle tante società che ha venduto molte azioni Tesla nell’ultimo trimestre, incassando il rialzo di quasi il 70% del titolo dopo la pessima performance del 2022, secondo quanto riportato nei documenti normativi.

Aspetti principali

Secondo un documento pubblicato venerdì, lo scorso trimestre Soros Fund Management ha venduto più di 132.000 azioni di Tesla, sbarazzandosi di una partecipazione acquisita lo scorso anno e del valore di circa 16,3 milioni di dollari alla fine del trimestre precedente.

ha venduto più di 132.000 azioni di Tesla, sbarazzandosi di una partecipazione acquisita lo scorso anno e del valore di circa 16,3 milioni di dollari alla fine del trimestre precedente. Alla notizia della vendita, Musk si è scagliato contro il miliardario, ma Soros Fund Management non è stata la società che ha venduto più azioni di Tesla: Citadel Advisors , la società di investimento fondata dal miliardario Ken Griffin , ha ridotto la sua partecipazione di oltre 7 milioni di azioni, per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari alla fine del trimestre.

, la società di investimento fondata dal miliardario , ha ridotto la sua partecipazione di oltre 7 milioni di azioni, per un valore di circa 1,5 miliardi di dollari alla fine del trimestre. In una e-mail, un portavoce di Citadel ha fatto notare che la maggior parte delle posizioni di Tesla, che includono opzioni call e put oltre alle azioni, sono detenute dal market-maker Citadel Securities per facilitare l’acquisto e la vendita di azioni da parte di altri investitori.

Nel frattempo, Two Sigma Investments , l’hedge fund guidato dai miliardari John Overdeck e David Siegel , ha rivelato lunedì di possedere – a fine marzo – circa 34.390 azioni Tesla, in calo rispetto agli 1,5 milioni di azioni, o circa 300 milioni di dollari, che aveva dichiarato di possedere alla fine dello scorso anno.

, l’hedge fund guidato dai miliardari e , ha rivelato lunedì di possedere – a fine marzo – circa 34.390 azioni Tesla, in calo rispetto agli 1,5 milioni di azioni, o circa 300 milioni di dollari, che aveva dichiarato di possedere alla fine dello scorso anno. Anche Point72 Asset Management di Steven Cohen ha dichiarato di aver scaricato tutte le sue azioni – circa 900.000 alla fine dell’anno scorso – nel corso del trimestre, pur continuando a detenere 7.400 opzioni call, che danno ai proprietari la possibilità di acquistare azioni in un secondo momento.

di ha dichiarato di aver scaricato tutte le sue azioni – circa 900.000 alla fine dell’anno scorso – nel corso del trimestre, pur continuando a detenere 7.400 opzioni call, che danno ai proprietari la possibilità di acquistare azioni in un secondo momento. Two Sigma e Point72 non hanno risposto immediatamente alle richieste di commento di Forbes, ma la serie di vendite è avvenuta mentre le azioni di Tesla sono salite di quasi il 70% nell’ultimo trimestre, aiutando l’azienda a recuperare alcune perdite del 2022 grazie anche ai profitti positivi degli ultimi due bilanci.

Alcune aziende invece hanno acquistato durante la recente impennata del titolo: Bank of America, la tedesca DZ Bank e la società di investimento Loomis Sayles hanno tutte dichiarato di aver aumentato le posizioni su Tesla di almeno 1 milione di azioni nello scorso trimestre.

Sullo sfondo

Le azioni di Tesla sono scese fino al 72% rispetto al record del 2021 dopo che Musk ha acquistato Twitter e si è insediato come amministratore delegato, vendendo circa 23 miliardi di dollari delle sue azioni Tesla per finanziare l’acquisto e portando alcuni investitori a temere che il capo potesse concentrarsi troppo sul social network. Tuttavia, da allora è tornato un po’ di ottimismo. Dopo che Musk ha annunciato che si sarebbe fatto da parte come ceo di Twitter, l’analista di Wedbush Dan Ives ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per le azioni Tesla a 215 dollari, il che implica un rialzo di oltre il 30% rispetto al prezzo attuale di 165 dollari.

Da considerare

Oltre a Tesla, la società di Soros ha ridotto le sue partecipazioni nella casa automobilistica rivale Rivian e in altri titoli tecnologici come Amazon e Alphabet, società madre di Google.

In cifre

190,5 dollari. Questo è l’obiettivo di prezzo medio a un anno per Tesla tra gli analisti che coprono il suo titolo, circa il 15% in più rispetto ai livelli attuali, secondo FactSet.

