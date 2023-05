Anche Renzo Rosso investe nelle healthy bowl di Poke House: obiettivo è l’espansione internazionale

investe ancora nel food. La sua, società di investimenti privati con partecipazioni in settori diversi, dal food e tech-food (Cortilia, PlanetFarms, Masi), all’innovazione tech (Jakala, Bending Spoons, Noosa, Wishi, Iconiq), dal fashion (Retrosuperfuture, Marcolin), all’ambiente e salute (CoImmune, Philogen, Beyeonics, TechWald), ha perfezionato un round di finanziamento a favore di, brand diventato famoso per le sue healthy bowl nato in Italia nel 2018.

Red Circle Investments partecipa anche in prestigiosi fondi internazionali come BlackRock e Five Seasons (primo fondo di venture capital europeo nel foodtech), e con la sua esperienza internazionale, si legge nella nota diffusa da Poke House, “contribuirà a rafforzare il marchio e a trasformarlo in un brand globale, affermandosi come leader innovativo, tech e sostenibile”.

Cosa comporterà il nuovo round

I proventi del nuovo round daranno ulteriore slancio ai piani di sviluppo di Poke House incentrati principalmente sull’espansione internazionale, con nuove aperture nei Paesi già presidiati e la valutazione di nuovi territori.

Inoltre, continuerà l’impegno legato alla sostenibilità, priorità per il brand, con l’obiettivo di diffondere in tutto il mondo uno stile di vita sano e pieno di gusto grazie alle healthy bowl.

Il successo di Poke House

Presente oggi con oltre 160 ristoranti tra Italia, Spagna, Portogallo, Regno Unito, Francia, Romania, Austria, Olanda e Usa, nel 2022 il brand ha messo a segno un giro di affari di 100 milioni di euro.

Nata dall’idea di Matteo Pichi e Vittoria Zanetti, in meno di 5 anni l’azienda è attiva in 9 Paesi e continua il suo progetto di crescita a livello internazionale con un forte impegno in termini di innovazione e sostenibilità.

La sensibilità a tali tematiche ha già portato l’azienda a completare il processo di trasformazione in società benefit a metà 2022. Si tratta di un impegno nel lungo termine, con l’adozione di nuovi paradigmi di business in un percorso che tocca anche politiche interne di welfare. Uno dei primi obiettivi a seguito del round sarà quello di intensificare tale piano con interventi nelle diverse aree della sostenibilità aziendale, con l’ambizioso traguardo della certificazione B-Corp.

Tra gli investitori attivi che rinnovano il proprio impegno alla crescita dell'azienda ci sono: Eulero Capital, FG2 Capital, MIP SGR guidata dal co-fondatore e ceo Paolo Gualdani e Angelo Moratti, che conferma la sua fiducia al progetto. Il commento di Renzo Rosso "L'alimentazione di qualità pensata e realizzata in maniera sostenibile", dice Renzo Rosso, "è la chiave di volta del mondo moderno, un consumo più consapevole che genera meno sprechi. Cibo sano significa maggiore salute e minore inquinamento. Mi piace investire in aziende giovani, fatte da giovani, basate su una cultura forte e valori responsabili di lungo periodo. Il potenziale di sviluppo internazionale dell'azienda è evidente, e potrà contare sulla nostra esperienza mondiale nel retail, nel marketing, nella relazione con il consumatore finale, per crescere ulteriormente". "Abbiamo creato un brand che si differenzia dagli altri player sul mercato puntando su una qualità di prodotto superiore senza tralasciare l'elemento esperienziale e innovativo, dimensioni centrali per avere successo soprattutto tra i giovani, sempre più consapevoli dell'impatto delle proprie scelte alimentari e sempre più alla ricerca di esperienze che combinino il digitale con il fisico, ha aggiunto Matteo Pichi, co-founder e ceo di Poke House.

