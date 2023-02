Renzo Rosso ha creato una holding interamente dedicata al vino

rinnova il suo amore per il mondo del vino con la fondazione di, società creata per gestire i suoi investimenti nel settore vinicolo di alta gamma.

Presente nel settore del vino da quasi 30 anni con Diesel Farm sulle colline di Marostica (VI), dove nascono il Rosso di Rosso, il Bianco di Rosso e il Nero di Rosso, di recente con Red Circle Investments, società di investimenti privata, l’imprenditore (3,1 miliardi di dollari il suo patrimonio per Forbes) aveva acquisito una partecipazione rilevante in Masi, azienda produttrice di amarone d’eccellenza.

Cosa sappiamo su Brave Wine

Oltre a Diesel Farm, Brave Wine gestirà una partecipazione significativa rilevata a fine 2022 in Benanti, una delle più pregiate cantine siciliane dell’area etnea, che solo lo scorso anno ha ricevuto i Tre Bicchieri Gambero Rosso e le Tre Stelle Oro della Guida Veronelli.

Brave Wine entra quindi nel mercato dell’Alta Langa con il marchio Josetta Saffirio di Sara Vezza, che produce a Monforte D’Alba (Cuneo), area di assoluta eccellenza, Barolo e Nebbiolo tra i più pregiati del nostro Paese. L’azienda produce oggi circa 100mila bottiglie l’anno in regime agricolo biologico certificato, con massima attenzione alla sostenibilità ambientale.

“Ho creato la holding Brave Wine per gestire in toto il mio progetto vino”, ha detto Rosso. “L‘idea è quella di essere presenti nei territori d’eccellenza in Italia e nel mondo. Abbiamo già integrato due eccellenze come Benanti e Josetta Saffirio di Sara Vezza, ma continueremo nella nostra ricerca per avere un portfolio rappresentativo della ricchezza e della qualità di questo settore a livello internazionale”.

Il business di Renzo Rosso oggi

Rosso è il fondatore del marchio Diesel e presidente del gruppo di moda e lusso OTB (con i marchi Diesel, Jil Sander, Maison Margiela, Marni, Viktor&Rolf, e le aziende Staff International e Brave Kid). Inoltre è presidente di Red Circle e Red Circle Investments, che gestiscono rispettivamente le proprietà immobiliari che gli fanno capo e un portfolio di partecipazioni in società ad alto contenuto di innovazione e sostenibilità, che spaziano dall’innovazione tech ad ambiente e salute, passando per food e food tech.

LEGGI ANCHE: “Renzo Rosso punta alla quotazione entro l’inizio del 2025. E valuta nuove acquisizioni”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.