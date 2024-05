Renzo Rosso, Giovanni Arvedi e Rocco Commisso: chi sono i proprietari più ricchi del calcio italiano

Il quadro sarà presto definitivo: il 2 giugno si saprà il nome dell’ultima neopromossa in Serie A. Lo sarà una tra Venezia, Palermo, Catanzaro e Cremonese. Le semifinaliste dei playoff di Serie B hanno una proprietà rispettivamente americana, araba e italiana (sia Catanzaro che Cremonese). Tra questi proprietari c’è anche un miliardario: si tratta di Giovanni Arvedi, patron della Cremonese, che, secondo Forbes, ha un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari.

Ma chi sono i più ricchi del calcio italiano? Come abbiamo già raccontato, è sbarcata in Arriva in Serie A una famiglia con un patrimonio in grado di competere con quello dei top team europei. Si tratta dei fratelli Hartono, proprietari del Como, neopromossa nella massima serie dopo il secondo posto ottenuto nel campionato di Serie B 2023/24. Robert (83 anni) e Michael (84 anni) Hartono – Budi e Bambang i loro nomi indonesiani – sono i due miliardari indonesiani (i più ricchi del Paese) e secondo Forbes il loro patrimonio vale complessivamente quasi 48 miliardi di dollari e che li porta rispettivamente al 71° e 76° posto della classifica dei più ricchi al mondo. Gli Hartono sono i proprietari più ricchi del calcio italiano.

I proprietari miliardari in Italia

Tra le famiglie miliardarie del calcio mondiale, 11 di queste hanno investito nel calcio italiano. Tra questi super ricchi, 7 sono italiani. Complessivamente, i loro patrimoni valgono 84,2 miliardi di dollari.

Robert e Michael Hartono, Como (Italia): 47,3 miliardi di dollari

Rocco Commisso, Fiorentina (Italia): 8 miliardi di dollari

Dan Friedkin, Roma (Italia): 6,4 miliardi di dollari

Famiglia Saputo, Bologna (Italia): 4,3 miliardi di dollari

Renzo Rosso, Vicenza (Italia): 3,7 miliardi di dollari

John Elkann, Juventus (Italia): 2,6 miliardi di dollari

Pier Silvio e Marina Berlusconi, Monza (Italia): 2,1 miliardi di dollari ciascuno

Giovanni Arvedi, Cremonese (Italia): 1,8 miliardi di dollari

Famiglia Percassi (azionista), Atalanta (Italia): 1,6 miliardi di dollari

Marco e Veronica Squinzi e Simona Giorgetta, Sassuolo (Italia): 1,1 miliardi di dollari ciascuno

Danilo Iervolino, Salernitana (Italia): 1 miliardo di dollari

Le proprietà in Serie A

Nella stagione 2024/25, il Sassuolo, la Salernitana, il Vicenza – che si sta giocando la promozione in Serie B – e la Cremonese – se non dovesse vincere i playoff -, non saranno in Serie A. Ma come sono distribuite geograficamente le proprietà del nostro massimo campionato? Con l’ufficialità del passaggio delle quote dell’Inter da Steven Zhang al fondo Oaktree, adesso sono 7 i club della Serie A a battere bandiera americana, ossia più di un terzo (il 35%).

Ma vediamo nel dettaglio – per le 17 squadre sicure di partecipare alla prossima Serie A (ci sono in ballo una retrocessione e una promozione) – le nazionalità delle proprietà dei club. Sono escluse dalla lista le squadre ancora incerte sulla partecipazione alla prossima Serie A – Frosinone (Maurizio Stirpe – Italia); Empoli (Fabrizio Corsi – Italia); Udinese (Giampaolo Pozzo – Italia) – e le sicure retrocesse in Serie B – Salernitana (Danilo Iervolino – Italia) e Sassuolo (Famiglia Squinzi – Italia).

Atalanta – Bain Capital – Stati Uniti

Bologna – Famiglia Saputo – Canada

Cagliari – Tommaso Giulini – Italia

Como – Fratelli Hartono – Indonesia

Fiorentina – Rocco Commisso – Stati Uniti

Genoa – 777 Partners – Stati Uniti

Inter – (dal 22 maggio) Oaktree – Stati Uniti

Juventus – Famiglia Agnelli – Italia

Lazio – Claudio Lotito – Italia

Lecce – Saverio Sticchi Damiani – Italia

Milan – RedBird Capital Partners – Stati Uniti

Monza – Famiglia Berlusconi – Italia

Napoli – Aurelio De Laurentiis

Parma – Krause Group – Stati Uniti

Roma – Dan Friedkin – Stati Uniti

Torino – Urbano Cairo – Italia

Verona – Maurizio Setti – Italia

Le altre categorie

Le proprietà americane sono numericamente rilevanti quanto quelle italiane e sono presenti anche nelle categorie inferiori: anche Spezia, Venezia (che si sta giocando la promozione in A) e Spal hanno proprietà a stelle e strisce. In Serie B ci sono anche “l’inglese” Pisa e “l’araba” Palermo, acquisita dal City Football Group di proprietà al 77% dell’Abu Dhabi United Group, il veicolo di investimento dello sceicco Mansour bin Zayed Al Nahyan.

