Tradizione toscana e innovazione per il prodotto. Così quest’azienda di arredi tramanda l’artigianalità da 5 generazioni

di Fulvio di Giuseppe

L’inizio dell’avventura è datato 1926. Una storia con destini intrecciati dai tratti romanzeschi e cronache familiari quasi fiabesche. A circa un secolo di distanza, le immagini dall’azienda non sono più in bianco e nero, ma la Mantellassi è rimasta in ‘famiglia’. E ora il ruolo da protagonista lo interpreta la quinta generazione: i fratelli Marco (architetto), Giulio (interior designer) e Carlo (direttore strategico), che guidano Sofable By Mantellassi.

Artigianalità e saper fare da oltre 90 anni

A spingerli è la volontà di coniugare l’artigianalità e il saper fare, garantiti da oltre 90 anni di esperienza nel luxury style dell’azienda di arredo Mantellassi1926, con una modalità d’acquisto che mantiene saldo il contatto diretto con il cliente finale, on e offline, avvicinandosi il più possibile alle persone. L’imperativo, però, resta quello che anima il business di famiglia da quasi cento anni: non si scende a compromessi sulla qualità.

“Siamo rimasti fedeli a una delle prerogative della nostra azienda, quella di utilizzare materiali di altissima qualità”, spiega infatti Carlo Mantellassi, direttore strategico di Sofable. “I nostri sono divani fatti rigorosamente a mano e autenticamente made in Tuscany, in ogni fase della produzione, creati con materiali certificati, scarti ridotti al minimo e rispetto per gli artigiani, che con il loro lavoro rappresentano il vero patrimonio dell’azienda e di ogni singolo prodotto”.

Divano Deep e poltrona Pelè - Sofable by Mantellassi Placido-pelle bronco brown

Produzione italiana

La produzione degli arredi Sofable By Mantellassi avviene interamente nel sito artigianale di Pistoia, dove i falegnami intagliano il legno, le sarte cuciono i rivestimenti e i tappezzieri modellano il comfort di divani, poltrone, letti e complementi, per arredi total look adatti a tutti gli ambienti. “L’Italia è anche il nostro mercato di riferimento. E questo perché nel tempo è cambiato il concetto di sviluppo: era insito nell’internazionalizzazione, mentre noi abbiamo colto dall’instabilità a livello globale la necessità di rivalorizzare il mercato locale”.

Il valore aggiunto è la creatività e l’entusiasmo che la giovane età dei tre fratelli ha contribuito a portare nell’azienda. “Siamo nativi digitali e ci siamo chiesti cosa potesse rappresentare qualcosa di nuovo anche nel nostro settore”, evidenzia Carlo Mantellassi. “Abbiamo pertanto pensato che digitalizzare il processo di vendita, creando un nuovo brand, fosse un’idea vincente”.

Il rapporto con il cliente

Si è trasformato, così, anche il rapporto con la clientela. “Una cosa importante della trasformazione è che noi prima non eravamo a contatto con il cliente finale e questo stava cominciando a rappresentare un limite per noi. Pertanto, complice il linguaggio dei social, abbiamo proposto un nuovo metodo di vendita che ci ha permesso di entrare direttamente nelle case dei clienti e avere anche maggiori feedback: instaurando un contatto umano, escono nuove idee, nuove modalità, è uno scambio proficuo sotto tutti i punti di vista”.

In sostanza, come recita anche uno degli slogan dell’azienda, “dall’artigiano a casa tua”: senza intermediari, utili solo a far aumentare il prezzo dei prodotti, si potrà scegliere il divano perfetto, direttamente da casa, scegliendo tra decine di tessuti e differenti finiture, oppure andare direttamente in azienda per visitare la produzione e vedere con i propri occhi dei veri artisti all’opera.

Nato dapprima in versione virtuale per la vendita online sull’e-commerce sofable.com, Sofable by Mantellassi ha infatti inaugurato lo scorso anno il suo primo showroom milanese, in viale Premuda 19, un luogo in cui emozionarsi toccando con mano rivestimenti, cuciture, dettagli, e realizzare i propri desideri partendo da un disegno su pianta o da un’idea, per portare a casa l’autenticità e il fascino inconfondibile dell’opera dei maestri artigiani di tradizione toscana.

Le sfide di domani

In cantiere, però, ci sono nuove sfide. “Intendiamo aprire un altro store a Roma entro la fine dell’anno”, assicura Mantellassi. “E poi espanderci nelle maggiori città, con Bologna e Torino che dovrebbero essere le prime tappe di questo nuovo progetto di sviluppo”. Ma il futuro riserva anche nuove ambiziose avventure, all’insegna della condivisione e della ricerca dello stile. “

Un altro progetto è quello di creare il prossimo prodotto globale partendo dalla community: non affidarsi esclusivamente a designer e architetti ma realizzare un vero e proprio evento con volontari, clienti e appassionati che ci indichino la strada verso la scelta della nuova gamma di prodotti”.

Nel frattempo, però, il team di interior designer continua a seguire i clienti in tutto il percorso, dando consigli e rispondendo ad ogni dubbio. Perché insieme a famiglia e qualità, ci sono altre due parole d’ordine nella filosofia di Mantellassi, riguardo alla scelta del proprio divano: relax e divertimento. Una ricetta vincente che funziona da quasi un secolo, tra estetica senza tempo e ricerca del massimo comfort per il cliente.

