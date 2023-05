Il velista del risparmio: chi è Ugo Loeser, dal 2010 alla guida di Arca Fondi Sgr

Quarant’anni di storia nel risparmio gestito in Italia: è quello che ha vissutodal 1983 a oggi. Una delle società più longeve in questo settore, che ha assistito ai grandi cambiamenti storici, economici e culturali e ha saputo anticipare i bisogni del mercato e innovare. Dal 2010 Arca Fondi è guidata da, triestino, 57 anni, che guarda al futuro e ai prossimi 40 anni della sgr.

Per festeggiare questo traguardo è stato lanciato di recente il nuovo fondo Arca Social Leaders 30, dedicato agli investimenti nelle imprese più redditizie e più attente alle tematiche sociali. Si tratta dell’ultimo tassello di una gamma prodotti in ambito esg pensati per generare i migliori rendimenti possibili per i sottoscrittori, rispettando al contempo le risorse ambientali, economiche e sociali.

L’impegno nel sociale

“Lavoriamo in modo serio e concreto per coniugare rendimento e sostenibilità. Attraverso il nostro ultimo fondo vogliamo rispondere a un contesto in cui la dimensione sociale sta assumendo un ruolo centrale per i risparmiatori, per i legislatori, per i mercati e per le imprese”, commenta Loeser. Una sfida, quella dell’amministratore delegato e di tutto il team, che si traduce peraltro in iniziative concrete nel Paese da nord a sud, in collaborazione con importanti associazioni che operano sul territorio. Dall’attività di riforestazione con il Fondo Arca Oxygen Plus alla pulizia delle spiagge con Arca Blue Leaders, fino al progetto sociale con Arca Social Leaders 30 a favore del team Social Osa Overlimits, che propone di avviare alla pallacanestro ragazzi con disabilità mentale, ritardi cognitivi e sindrome di Down.

Vela che passione

Quest’ultima iniziativa non è l’unica che vede Arca Fondi Sgr puntare sull’accoppiata sport e sostenibilità. La sgr supporta infatti uno dei migliori team italiani nel mondo della vela, il Fast and Furio Sailing Team, che ha partecipato alle principali regate italiane e del mondo. Tra queste c’è anche la Barcolana che Loeser, in quanto triestino, seguiva fin da piccolo con grande entusiasmo.

“Insieme al Fast & Furio Sailing Team abbiamo trasformato un relitto in un’imbarcazione da regata, il Maxi Yacht 100 Arca Sgr, che ha conseguito la prima certificazione Epd (Dichiarazione ambientale di prodotto) del settore navale. Sono molto orgoglioso di quanto costruito insieme e di espandere il nostro impegno esg anche nel settore sportivo”. Sport e finanza: due settori diversi ma che Loeser ama allo stesso modo, sottolineandone gli aspetti comuni in termini di valori, tra cui l’impegno e la determinazione che, in entrambi i casi, sono necessari per avere successo.

La storia di Arca

Fin da bambino Loeser è sempre stato attratto dai numeri: “Mi rendo conto di essere fortunato, sono riuscito a tradurre la mia passione per le materie quantitative in una professione”, commenta. Adesso, in qualità di amministratore delegato di Arca Fondi, cerca di mettere questa stessa motivazione nel suo lavoro di tutti i giorni e i risultati si vedono. Con oltre 860mila sottoscrittori e una presenza capillare sul territorio italiano, la sua sgr è uno dei leader in Italia nel settore del risparmio gestito. Arca Fondi ha operato fin da subito nel segno dell’innovazione e della trasparenza per offrire ai propri clienti una gamma prodotti completa e di elevata qualità, in grado di cogliere le migliori opportunità di investimento.

Tra le tappe principali della storia di Arca Fondi, il lancio dei primi Oicr nel 1984, l’ingresso nel mondo della previdenza con il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza nel 1998 e l’introduzione dei fondi target date nel 2009. La sgr è stata, inoltre, tra le prime a sostenere l’economia reale e il sistema Italia lanciando nel 2015 Arca Economia Reale Equity Italia, che nel 2017 è poi confluito nel segmento dei Pir.

Digitalizzazione e dati

Anche nel campo della digitalizzazione la sgr ha investito molte energie. Loeser definisce con orgoglio Arca Fondi come una “data company di riferimento nell’industria dell’asset management”, grazie a una piattaforma all’avanguardia che, attraverso l’uso di dati e di strumenti di analisi sofisticati, fornisce input a tutte le divisioni di business e consente di trovare risposte personalizzate ai bisogni dei propri clienti.

Innovazione, attenzione, cura, professionalità e capacità di anticipare le tendenze del mercato. È questo il mix di ingredienti che ha consentito a tutta la squadra di Arca Fondi di raggiungere importanti risultati e riconoscimenti, con lo sguardo rivolto al futuro.

