Passione, marchio e umiltà: la lezione di Alberto Galassi, il Leader by Attitude della Range Rover Leadership Academy

Attraverso workshop e attività di gruppo, gli alunni hanno l’opportunità di rapportarsi con cinque leader, scelti appositamente da Jaguar Land Rover Italia e dal Politecnico di Torino in rappresentanza di un pentagono di valori ritenuto fondamentale per interpretare e affrontare le sfide del presente e del futuro: emozione, relazione, attitudine, visione e determinazione.

Leader by Attitude

Dopo lo chef stellato Ettore Bocchia, Leader by Emotion, e la responsabile relazioni esterne di Cantine Ferrari Camilla Lunelli, Leader by Networking, il protagonista del terzo incontro con gli studenti è stato Alberto Galassi, Leader by Attitude. Scelto da Jaguar Land Rover Italia per la sua attitudine illuminata, il suo spirito indomito, la sua capacità di aprire nuove strade e portare innovazione nel mondo del lusso, esprimendo così proprio l’universo valoriale legato a Range Rover. L’avvocato Galassi, specializzato in diritto internazionale, con la passione per le grandi imprese, è alla guida di un’azienda che ha fatto la storia della nautica di lusso e del Made in Italy nel mondo: il Gruppo Ferretti. Nel passato è stato Presidente di Piaggio Aero Industries e attualmente è anche nel board del Manchester City, unico italiano ad aver mai ricoperto questo ruolo.

Seguire le passioni

Lo spirito indomito dell’avvocato si è visto sin dalle prime parole. Infatti, pur trovandosi ospite di un’università, ha esordito dicendo che gli studi contano poco. Per lui contano le proprie passioni e il riuscire a lavorare in settori che le assecondano. Da piccolo sognava di fare il pilota di caccia ed è diventato presidente di Piaggio Aero Industries, una tra le più importanti aziende di produzione aeronautiche italiane. Con trasparenza e umiltà ha raccontato che da bambino sognava anche un Aquarama, motoscafo della Riva, ma la sua famiglia non poteva permetterselo. Adesso guida il Gruppo Ferretti che possiede fra i suoi marchi anche Riva.

E alla domanda di uno studente ha anche risposto, questa volta con orgoglio, che un Riva se lo è comprato circa dieci anni fa, prima di entrare in Ferretti. Tornando sugli studi, ha però ammesso che è importante farsi un bagaglio formativo da giovani, perché mettersi in pari dopo, una volta nel mondo del lavoro, è faticosissimo.

Il marchio è più importante del prodotto

L’altra grande convinzione che ha mosso l’avvocato Galassi nella sua vita professionale è che il marchio vale più del prodotto. L’innovazione e la qualità sono indispensabili per non deludere i clienti, ma le persone comprano prima di tutto il marchio. Così consiglia agli studenti di design di cercare lavoro nelle grandi aziende di marca, perché è qui che potranno avere le soddisfazioni più piene. È tornato poi a raccontare delle barche prodotte dal Gruppo che guida, in particolare proprio di quelle dei marchi più noti: Riva, Wally, Custom Line e Ferretti Yachts. Sono tutte disegnate da grandi architetti e grandi progettisti che sono loro stessi un marchio nel design.

E sono sempre più sostenibili, per quanto possibile nell’industria nautica. Infatti è forte l’attenzione ai materiali, come il teak certificato o la lana di fibre naturali invece della sintetica lana di vetro, e l’attenzione alla tecnologia, culminata in El-Iseo, il primo prototipo Riva elettrico.

Leadership

Infine, Galassi ha spiegato che il vero leader deve lavorare sempre con chi è più bravo di lui/lei e con chi è capace di dirgli/le la verità quando si sbaglia. Solo i finti leader si circondano di yes-men. Poi ha concluso l’incontro rispondendo a tante domande degli studenti interessati ed appassionati al suo racconto.

All’incontro era presente anche Marco Santucci, ceo di Jaguar Land Rover Italia, che ha fortemente voluto e sostenuto l’iniziativa della Range Rover Leadership Academy, perché convinto dell’importanza di investire sulla formazione per creare conoscenza e stimolare le potenzialità. Grazie alla Range Rover Leadership Academy e al confronto con gli studenti del Politecnico di Torino, sarà possibile scoprire nuovi talenti tra i giovani di oggi che saranno i leader di domani.

