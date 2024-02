Ferretti sfonda il miliardo di ricavi e approva un premio di oltre 3mila euro ai dipendenti

Ottime notizie in casa Ferretti. Per ringraziare i propri dipendenti (oltre 2.000) per gli ottimi risultati economici e gli obiettivi conseguiti durante il 2023, la società ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali per distribuire un premio di risultato pari al 100% del valore di riferimento prefissato per il 2023. Stiamo parlando di 3.612 euro. “Un grande risultato che non era affatto scontato, considerate le difficili sfide del contesto globale”, dichiarano per le segreterie nazionali Mauro Franzolini (FenealUil), Claudio Sottile (Filca Cisl), Antonella Arfelli (Fillea Cgil).

Ferretti, ricavi oltre il miliardo e buyback in arrivo

Il premio assegnato ai propri dipendenti arriva in scia a un anno molto positivo per Ferretti. Che, come dichiarato in una nota ufficiale, ha sfondato il miliardo di euro in termini di ricavi netti nuovi (1,11 miliardi di euro), grazie a una crescita del 11,5% rispetto al 2022 (996,1 milioni di euro). Ancora più marcata l’ascesa dell’ebitda adjusted, volato del 21% a 169,2 milioni di euro, e dell’utile netto, aumentato del 38% fino a 83,5 milioni di euro.

Costante sopra il miliardo di euro anche la raccolta ordini che, nel 2023, è stata pari a 1.120,4 milioni di euro, in linea con l’anno 2022, e con un significativo aumento rispetto all’anno precedente del segmento Composite yachts specialmente per le imbarcazioni. Peraltro, al 31 dicembre 2023 il portafoglio ordini ammontava a 1.491,1 milioni di euro, in crescita del 15,1% rispetto al 31 dicembre 2022 (1.295,6 milioni di euro). Ma non è tutto.

Il board ha dato il via libera alla preparazione di un piano di buyback, che verrà poi sottoposto all’approvazione del cda del 14 marzo 2024 e dell’assemblea degli azionisti del 22 aprile 2024. Nel dettaglio, il piano – che avrà una durata massima di dodici mesi dall’approvazione degli dell’assemblea degli azionisti – prevede che: il numero massimo di azioni che possono essere acquistate equivale al 10% delle azioni ordinarie della società; l’impegno finanziario autorizzato per il riacquisto delle azioni equivale al prezzo di mercato non superiore al 105% del prezzo medio di chiusura dei 5 giorni antecedenti il riacquisto rilevante; l’acquisto di azioni avverrà su entrambi i mercati, Hong Kong ed Euronext Milan.

“Il 2023 di Ferretti Group è stato un anno straordinario per i numeri e gli obiettivi raggiunti”, ha commentato l’ad Alberto Galassi. “Sottolineo la grande importanza della quotazione su Euronext Milan nel mese di giugno che ha registrato un forte riconoscimento positivo da parte della comunità finanziaria. I risultati che presentiamo oggi evidenziano una notevole crescita dei principali indicatori economico-finanziari e due record assoluti nella nostra storia recente: un portafoglio ordini che tocca quota 1,5 miliardi di euro e una marginalità del 15,2%, a conferma della solidità della strategia commerciale e industriale annunciata a marzo 2022″. “Questi dati estremamente positivi daranno sostanza e qualità a un ulteriore rafforzamento dei nostri brand, con investimenti in ricerca, innovazione e sostenibilità – ha aggiunto – Al Salone Nautico di Dusseldorf abbiamo presentato Riva El-Iseo, il primo motoscafo full electric con cui Riva inaugura il nuovo segmento E-Luxury, a testimonianza del continuo impegno da parte di Ferretti Group per una navigazione sempre più sostenibile”.

La previsione per il 2024

Per il 2024 Ferretti si aspetta ricavi netti nuovo in crescita a un tasso del 9,8-11,6%, Ebitda adjusted in crescita del 15,2-18,2% e un Ebitda margin adjusted in crescita di 80-90bps.

