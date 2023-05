Sala, cucina, impresa: Fabio Biondi crea il suo Sunrise Restaurant

Da Napoli a San Francisco

. Un sogno impastato nelle strade del mondo lo porta a creare il mare al centro di una città. Classe 1985, napoletano, con una formazione alberghiera, sacrifica il suo tempo giovane alla gavetta. Ma è la passione a muovere i suoi passi.

La stessa che lo spinge a cercare tecnica e professionalità in rinomati alberghi della capitale partenopea. Poi arriva il primo salto, quello che lo porta al di fuori dei confini regionali. Arriva il Trentino e la sua esperienza al San Martino di Castrozza.

Il cammino è avviato e la sua passione viene riconosciuta con premi illustri. Nel 2003 sente dentro il bisogno di ritornare a casa. Napoli e Caserta gli danno così la conoscenza approfondita della grande tradizione culinaria e ristorativa. Fabio Biondi, però non si sente arrivato. Riprende, così, le sue valigie e questa volta, il suo sogno lo porterà oltreoceano, a San Francisco.

Qualcosa però lo richiama in patria. È in questo momento che all’ombra della Reggia di Caserta avrà la sua occasione. Per la prima volta gestirà un ristorante tutto suo.

Il mare a Caserta

Proprietario, chef e responsabile di sala. Le sue tre anime hanno qui la possibilità di dimostrare la grande personalità di Fabio Biondi. Sunrise Restaurant è prima di tutto questo, lo specchio dell’identità del suo creatore.

La sua presenza a tutto tondo è la stessa che gli ha permesso di ritagliare quel posto fisso tra le eccellenze della provincia. La sua cucina di mare è la brezza marina che si può respirare a Caserta, la sua caparbietà è stata la spinta che gli ha fatto portare “il mare a Caserta”, come Fabio Biondi ama dire.

La celebrazione dell’accoglienza al Sunrise Restaurant

L’offerta gastronomica è un viaggio che dalla tradizione vira poi a creatività e originalità. Tutte confermate in quel passaparola che le incornicia come vere specialità.

Il Sunrise Restaurant è così meta per quanti in tutta Italia vogliono provare una esperienza di gusto piena di mare: il culto di Fabio Biondi per la materia prima è il profondo rispetto per la stessa.

La sua attenta ricerca e sconfinata conoscenza sono le colonne portanti del menù del Sunrise Restaurant. Ma il suo talento non si esaurisce qui. La celebrazione dell’accoglienza, con Fabio Biondi è anche in sala: puntuale il servizio e cura dei singoli tavoli, che lo chef fa personalmente, illustrando il menu incentrato sul pescato del giorno.

La sua strada, come quella di un grande sognatore prima e di un attento imprenditore poi, si è aperta a un’altra grande sfida: la nuova location sul Corso Trieste che sarà sopra ogni cosa, promessa dell’eccellenza e conferma della sua firma.

