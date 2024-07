Al via il Comedy Film Fest di Manduria, il primo festival dedicato alla commedia italiana e internazionale

Tutto è pronto per la prima edizione del Comedy Film Fest Manduria, il primo festival in Italia dedicato interamente alla commedia italiana e internazionale.

Chi parteciperà alla prima edizione del Comedy Film Fest Manduria

Si terrà dall’11 al 13 luglio e sarà a ingresso libero, con la presenza di grandi nomi tra cui Stefano Fresi, presidente del comitato d’onore, Massimo Boldi, Giorgio Tirabassi, Maurizio Mattioli, Manuela Arcuri, Enrico Montesano, Enula, Chiara Vinci e il comico di Zelig Franco Neri.

Claudia Cesaroni e Marco Guacci di RadioNorba, noti per Battiti Live, saranno i due super host del Comedy Film Fest, mentre la conduzione sarà affidata a Giulia Vittoria Cavallo e Francesco Romano.

“Il Comedy Film Fest è un’occasione unica per celebrare l’umorismo e il potere della risata nel cuore del Salento. Siamo entusiasti di presentare un programma ricco e variegato che saprà sorprendere e deliziare il nostro pubblico”, ha commentato il direttore generale, Gianluca Melillo Muto.

Il festival tra premi, mostre e cortometraggi

La Comedy Arena in corso XX Settembre ospiterà i cortometraggi e i lungometraggi selezionati tra i circa duemila giunti da cento paesi sparsi per i cinque continenti. Nel corso del festival è prevista l’assegnazione del riconoscimento Ulivo d’Oro, un premio creato dallo scultore Giuseppe Greco, e di un Premio dei Tre Direttori per particolari meriti nel campo della commedia.

Nei giorni del festival terrà anche una mostra dei bozzetti e delle illustrazioni di Christian Cordella presso l’ex convento degli Agostiniani, per condividere la sua esperienza nelle grandi produzioni come quelle di Avatar, Avengers, Superman, seguendo il percorso tra l’idea e la realizzazione di un’intera pellicola.

L’evento è curato dal direttore generale Gianluca Melillo Muto, dal direttore artistico Maximilian Law, dal direttore operativo Dario Pinelli, dalla fotografa e smm Patricia Kulcsar e dalla communication manager Margherita Guerani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .