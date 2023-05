Credit Suisse dovrà pagare 926 milioni di dollari all’uomo più ricco della Georgia

Aspetti principali

Un giudice presso il Singapore International Commercial Court ha stabilito che Ivanishvili ha subito una perdita di 926 milioni di dollari causata in parte anche da Credit Suisse dopo essere stato truffato da Patrice Lescaudron , uno dei banchieri della società che si è appropriato indebitamente di fondi di numerosi clienti facoltosi.

Il tribunale ha ordinato a Credit Suisse di pagare a Ivanishvili la somma come compensazione per la sua perdita, al netto di 79,4 milioni di dollari già versati.

già versati. La sentenza segue una decisione simile di un tribunale alle Bermuda dello scorso anno, che ha ordinato alla banca di pagare danni per 607,5 milioni di dollari.

Il tribunale di Singapore ha affermato che l’importo pagato per la decisione delle Bermuda potrebbe cambiare per evitare una “doppia riparazione” in seguito alla decisione del tribunale.

In una dichiarazione, Credit Suisse ha spiegato a Forbes che la sentenza del tribunale di Singapore “è errata e solleva questioni legali molto significative”, aggiungendo che farà “appello con vigore”.

Si tratta di un altro duro colpo per l'istituto bancario, già in difficoltà dopo una serie di controversie che hanno portato alla sua ormai imminente acquisizione da parte di UBS

Una relazione trapelata dall’autorità di vigilanza finanziaria della Svizzera ha rivelato che Credit Suisse ha ignorato numerosi segnali di avvertimento su uno dei suoi principali banchieri, Lescaudron. Secondo quanto riportato quest’ultimo stava eludendo le procedure di conformità e frodando i conti per finanziarsi uno stile di vita lussuoso. La banca, che si è considerata parte lesa contro il banchiere, ha sempre sostenuto che Lescaudron, che si è suicidato tre anni fa, fosse un elemento isolato. Le rivelazioni hanno scatenato numerose cause legali da parte dei clienti ed è stata una delle tante controversie affrontate dalla banca negli ultimi anni. La banca concorrente UBS ha annunciato piani per acquisire Credit Suisse a marzo per timore che il declino della banca potesse coinvolgere il sistema finanziario: un accordo che dovrebbe concludersi nelle prossime settimane.

VALUTAZIONE DI FORBES

4,9 miliardi di dollari. Questa è la stima del patrimonio netto di Ivanishvili, secondo il tracker in tempo reale di Forbes. Ivanishvili ha costruito la sua fortuna con i metalli e le banche in Russia dopo la caduta dell’Unione Sovietica. Ivanishvili è tornato in Georgia nei primi anni del 2000. È l’uomo più ricco della Georgia e attualmente si classifica al 551º posto nella classifica delle persone più ricche del mondo di Forbes.

