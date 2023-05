Stellantis e Mercedes inaugurano la prima gigafactory europea di batterie per auto elettriche

Il primo dei tre blocchi del polo delle batterie realizzato da, una joint venture traè stato inaugurato. La prima fabbrica europea di batterie per auto elettriche da 13,4 GWh, situata a, nel nord della Francia, è stata presentata davanti a, ceo di Acc,, ceo di Stellantis,, presidente di Stellanti,s e, ceo di Mercedes, oltre a figure istituzionali francesi e italiane.

Vincent ha spiegato che questo è solo il primo passo di un progetto colossale che prevede la creazione di altre due gigafactory in Germania (a Kaiserslautern) e in Italia (a Termoli), che inizieranno la produzione nel 2025 e nel 2026. A partire dal 2030, ha aggiunto il ceo di Acc, i tre stabilimenti europei avranno ciascuno una capacità di 40 GWh e impiegheranno circa duemila dipendenti. Insieme, produrranno complessivamente 2,5 milioni di batterie all’anno per equipaggiare le auto elettriche di Stellantis e Mercedes.

Con un investimento di 7 miliardi di euro, supportato anche da fondi pubblici, il progetto di Acc contribuirà alla transizione verso la mobilità sostenibile. Soddisfazione condivisa anche da Elkann: “”Qui siamo nel futuro, è un grande progetto europeo”, ha commentato.

Il primo polo europeo di Acc

“Oggi”, si legge in una nota di Acc firmata dal ceo Vincent, “le batterie rappresentano circa il 40% del costo totale di un veicolo elettrico e sono per lo più prodotte in Asia. Tre anni fa, Acc è stata fondata per rivoluzionare l’industria delle batterie e sviluppare trasporti su veicoli elettrici ad alte prestazioni, accessibili e decarbonizzati per tutti gli europei. Questo nuovo attore chiave europeo nel settore delle batterie è una risposta a molteplici sfide: controllare la catena di produzione, ritrovare una vera sovranità industriale per la mobilità elettrica e ridurre l’impatto ambientale delle batterie accorciando significativamente le distanze di trasporto”.

