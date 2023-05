Tesla spinge al ribasso i prezzi delle auto elettriche. Il ceo di Ford: “È una tendenza preoccupante”

continua a tagliare i prezzi delle auto elettriche, portando le aziende concorrenti ad agire di conseguenza. Il rischio? Che si generi

A dirlo è stato l’amministratore delegato di Ford Jim Farley che, in risposta a una serie di riduzioni da parte della rivale Tesla, ha ridotto i prezzi della sua Mustang Mach-E fino all’8%. Si tratta del secondo taglio annunciato dalla casa automobilistica quest’anno. Come riporta Reuters, Farley ha paragonato la guerra dei prezzi nel mercato dei veicoli elettrici a quella che portò Henry Ford ai tagli per il Modello T a partire dal 1913. “Quella strategia”, ha aggiunto Farley, “alla fine ha messo a rischio la Ford”.

LEGGI ANCHE: “I miliardari più ricchi del mondo delle auto: ci sono anche Piero Ferrari e Alberto Bombassei”

L’altro problema, continua il manager è quello di chi ha acquistato un veicolo a prezzo non ridotto e decide di rivendere: “Il valore di rivendita per le persone che hanno acquistato a prezzi più alti si abbassa spaventosamente”, ha detto Farley. Ford, che seguirà i tagli di prezzo di Tesla per modelli come la Mustang Mach-E (la competitor di Model Y di Tesla), ha concluso: “C’è un limite fino a quale ci spingeremo”.

LEGGI ANCHE: “L’uomo più ricco del Vietnam sta investendo miliardi per sfidare Elon Musk nell’elettrico”

A sollevare lo stesso problema era stato qualche mese il ceo di Renault Luca De Meo. “La fluttuazione dei prezzi danneggia la fiducia dei consumatori verso le auto elettriche”, aveva spiegato il manager italiano. Nel corso della presentazione dei risultati del 2022 dell’azienda a febbraio di quest’anno, De Meo ha criticato in particolare Tesla per il taglio dei prezzi dei veicoli elettrici, avvertendo che ciò potrebbe portare gli automobilisti a fidarsi meno. Inoltre, secondo il ceo di Renault, le riduzioni di prezzo delle Tesla hanno scatenato le lamentele dei clienti che avevano già acquistato i veicoli a prezzi più alti e hanno visto le loro auto perdere valore nel giro di una notte.

Intanto Elon Musk, ceo di Tesla, ha elogiato la strategia di Ford sul mercato elettrico. “È sempre difficile avere margini per le nuove linee di veicoli, soprattutto quando ci sono grandi cambiamenti tecnologici”, ha scritto Musk su Twitter. “Penso che la strategia generale di Ford per i veicoli elettrici sia intelligente. L’F-150 elettrico (Lightning) ha una domanda elevata”.

Always tough with margins for new vehicle lines, especially when there are major technology shifts.

I think Ford’s overall strategy with EVs is smart.

The electric F-150 (Lightning) has high demand.

— Elon Musk (@elonmusk) May 3, 2023