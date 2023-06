Forbes premia i 100 migliori professionisti del 2023 al Principe di Savoia

Cento professionisti, cento innovatori capaci di guardare al futuro e creare valore non solo per il proprio studio o per la propria attività, ma anche per l’economia italiana. Avendo, al contempo, un obiettivo ben chiaro: guardare all’internalizzazione e diventare un punto di riferimento non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo.

All’hotel Principe di Savoia di Milano è andato in scena 100 Professionals, l’evento targato Forbes dedicato alla ricerca e alla selezione dei migliori profili nella categoria dei professionisti. Sono stati inclusi avvocati, consulenti del lavoro, commercialisti e tutte quelle società provenienti dal mondo legale e della consulenza che si sono distinti per particolari iniziative o meriti durante il corso della loro attività.

Sul palco della sala congressi dell’hotel Massimiliano Carrà, giornalista di Forbes Italia, ha accolto alcune dei volti più rappresentativi della lista. Dall’uomo copertina Francesco Corbello, fondatore dello studio Corbello, Cardo Gravante e Raimo, e Strategic Partner della Dubai Investment Development Agency (Dubai FDI), a Gianluca Spolverato, managing partner dello studio legale Wi Legal e Claudio Vivani, partner di Renna & Vivani, fino ad arrivare a Raffaele Di Capua, founding partner dello Studio Di Capua & Partners, Daniela Bruno, partner presso Paroli Bruno Fossa Studio Legale e Tributario, e Stefano Tronconi, presidente e co-managing partner dello studio Pirola Pennuto Zei Associati.

Sul finire, sono anche intervenuti sul palco, Fabrizio Molinari, ceo di Achillea, e Cristina Faienza, Alpine Territory Manager Italia.

