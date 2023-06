La startup milanese delle esperienze outdoor raccoglie 2,5 milioni di euro e diventa Società Benefit

Doppia novità in casa. Oggi, la startup innovativa e marketplace di esperienze outdoor leader in Italia, ha comunicato di aver chiuso un round di Serie A da 2,5 milioni di euro e di aver, al contempo, assunto la qualifica di Società Benefit.

“Questa raccolta ci consentirà di rafforzare ulteriormente il posizionamento di Freedome in Italia e accelerare la nostra strategia di sviluppo. Essere supportati da investitori così autorevoli conferma la validità della nostra soluzione, che mira sia a innovare un settore come quello dell’outdoor, un mercato dal grande potenziale spesso non valorizzato a causa della mancanza di soluzioni al passo con i tempi, sia a promuovere una nuova concezione di turismo e tempo libero, più responsabile, sostenibile e di qualità”, dichiara Michele Mezzanzanica, co-ceo e founder della startup.

Il round di finanziamento

Sostenuto come lead investor da Opes Italia SICAF EuVECA, fondo di venture capital che supporta lo sviluppo e la crescita di startup innovative a impatto sociale, il round ha visto la partecipazione di altri soci, tra cui SocialFare Seed, Bios Line Holding e Premiaweb, che hanno deciso di reinvestire nella startup, di diversi business angels e di nuovi investitori, come EGG SRL, LP Holding e Ad.Astra Fund.

“Abbiamo visto in Freedome la solidità di un team coeso e appassionato che si è distinto per scelte mature e coraggiose e, la potenzialità di incidere sul problema della polarizzazione delle opportunità nelle aree interne che rappresentano quasi il 60% dell’intero Paese. Crediamo che la proposta di Freedome nel promuovere uno stile di turismo più lento e in armonia con la natura possa posizionare la società come leader nel settore”, dichiara Elena Casolari, ceo di Opes Italia.

Come evidenzia la stessa startup, l’operazione permette a Freedome di portare a 3,5 milioni di euro la quota di fondi raccolti dalla sua costituzione e consentirà “all’azienda di consolidare ulteriormente la presenza sul territorio italiano e avviare l’espansione internazionale, ampliare il catalogo delle attività disponibili e integrare l’offerta con servizi sempre più innovativi e di qualità”.

Anche il Cda della società è stato rinnovato e allargato, passando da tre a cinque membri. Riconfermati nella carica di consiglieri i fondatori Michele Mezzanzanica e Manuel Siclari, oltre che Alfredo Lovati, ceo di Beta 80 SPA. Nominati ex novo Elena Casolari, ceo di Opes Italia e Riccardo Zagaria, ceo di Doc Generici.

Il progetto di Freedome

Fondata nel 2019 a Legnano da Michele Mezzanzanica, Manuel Siclari e Simone Ferlisi, e incubata in I3P, l’incubatore di imprese innovative del Politecnico di Torino, Freedome ha sviluppato una piattaforma che aggrega e rende facilmente fruibili le migliori attività outdoor. Oggi, si posiziona come una delle realtà di riferimento per le attività sportive e ricreative all’aperto, mettendo a disposizione 2.800 attività offerte da oltre 800 operatori professionali. Peraltro, dalla sua fondazione ha registrato la partecipazione di oltre 100mila persone, di cui quasi 60mila solo nell’ultimo anno.

Con un catalogo che spazia dalle escursioni sui sentieri di montagna, alle cavalcate nei boschi, dalle arrampicate su pareti ghiacciate al rafting e poi diving, kayak, kitesurf, ebike, parapendio, mongolfiera, zipline, escursioni in barca, ciaspolate, sci, snowboard e molto altro, il progetto di Freedome ha inoltre un forte impatto sociale: da un lato, supporta i piccoli operatori locali, che spesso operano in aree rurali del nostro Paese e che, senza una vetrina digitale così innovativa, avrebbero un potenziale di visibilità e di crescita sensibilmente inferiore. Dall’altro lato, promuove il turismo di prossimità attraverso esperienze locali, valorizzando il patrimonio naturalistico del Paese e riducendo l’impatto ambientale. Inoltre, Freedome contribuisce alla diffusione di uno stile di vita attivo, salutare e orientato alla socialità tramite la promozione di esperienze sportive, ricreative o turistiche, svolte in gruppo e a contatto con la natura.

In cifre

Come emerge dagli studi di mercato, vi è una crescente domanda di attività open air da parte delle persone: si stima che entro il 2030, il mercato globale dell’adventure travel raggiungerà 1 trilione di dollari, con un tasso annuo di crescita composto (CAGR) del 15% tra il 2022 e il 2030.

