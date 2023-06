Apple è l’azienda più innovativa del mondo: battute Tesla e Amazon

è l’azienda più innovativa del mondo. Per il terzo anno consecutivo l’azienda guidata da Tim Cook è in testa alla classifica Most Innovative Companies stilata da Bcg, arrivata alla 17esima edizione. Subito dietro c’è, che ha guadagnato tre posizioni rispetto allo scorso anno e ha scavalcato, sempre terza.

Nonostante il 2022 sia stato un anno nero per i titoli tecnologici – il Nasdaq ha perso il 33,1% -, le aziende del settore tecnologico continuano a dominare la graduatoria. Le prime cinque posizioni sono completate da Alphabet, la società madre di Google, e Microsoft, in discesa di tre posizioni rispetto a un anno fa. Seguono Moderna, Samsung, Huawei, Byd e Siemens.

Il Nord America ha la metà delle aziende in classifica, ma aumentano sia la rappresentanza europea (11 società) che quella cinese (otto).

L’innovazione come priorità

Lo studio 2023 è intitolato Raggiungere nuove vette in tempi incerti. È stato condotto su oltre 1.000 dirigenti aziendali di tutto il mondo, ha riguardato le performance a livello di innovazione di più di 1.000 imprese e ha individuato le 50 più innovative a livello globale tra quelle che hanno superato il mercato in termini di rendimento per gli azionisti con un margine significativo (in media, 3,3 punti percentuali all’anno).

Quasi l’80% degli intervistati considera l’innovazione una delle tre priorità del momento: un dato in netto contrasto con quello del 2009, quando, all’indomani dello scoppio della Grande Recessione, meno di due terzi delle aziende considerava l’innovazione un elemento chiave. In particolare, il 66% delle imprese è pronto ad aumentare gli investimenti in questa direzione e il 42% conta di incrementarli di più del 10%.

I settori che attribuiscono maggiore rilevanza all’innovazione sono quello dei materiali (93%), del farmaceutico (93%), del medtech (90%), dei beni durevoli (90%) e dei beni industriali (89%).

In Italia

Tra i dirigenti italiani intervistati, il 71% considera l’innovazione una delle tre priorità principali. I settori con il più alto punteggio in termini di preparazione all’innovazione, nel nostro paese, sono quelli dell’energia, dell’hardware, delle attrezzature It e della finanza. Gli strumenti in cui le aziende italiane investono di più sono intelligenza artificiale, internet of things e robotica.

L’intelligenza artificiale

Uno degli strumenti più utilizzati dalle aziende per integrare tecnologie e talenti sono le acquisizioni. È questa la via che ha permesso a Microsoft, per esempio, di occupare una delle prime cinque posizioni della classifica di Bcg sin dalla prima edizione, datata 2005. Una strategia ancora attuale: quest’anno l’azienda fondata da Bill Gates ha investito in OpenAI, l’azienda che ha sviluppato ChatGPT.

Oggi lo strumento chiave, però, è l’intelligenza artificiale. Il 61% delle aziende investe infatti in Ia e apprendimento automatico: il 15% in più rispetto a quelle che puntano su robotica e automazione dei processi, considerata la seconda tecnologia più interessante.

Gli investimenti in intelligenza artificiale continuano anche se meno della metà delle imprese è riuscita a osservarne l’impatto a livello commerciale. Le aziende che hanno già ottenuto un impatto generano cinque volte più idee rispetto alle altre realtà e sviluppano più del doppio dei prodotti minimi funzionanti.

Il discorso non si applica solo alle imprese del settore tecnologico. H&M, per esempio, ha iniziato a puntare sull’Ia nel 2016, l’ha integrata in tutta l’organizzazione e l’ha sfruttata per ottimizzare varie attività: dalla previsione delle nuove tendenze alla quantificazione degli stock, fino alla scelta dei prezzi.

La classifica completa

Di seguito la classifica completa delle 50 aziende più innovative del mondo secondo Bcg.

1 | Apple

2 | Tesla

3 | Amazon

4 | Alphabet

5 | Microsoft

6 | Moderna

7 | Samsung

8 | Huawei

9 | Byd Company

10 | Siemens

11 | Pfizer

12 | J&J

13 | SpaceX

14 | Nvidia

15 | ExxonMobil

16 | Meta

17 | Nike

18 | Ibm

19 | 3M

20 | Tata Group

21 | Roche

22 | Oracle

23 | BioNTech

24 | Shell

25 | Schneider Electric

26 | P&G

27 | Nestlé

28 | General Electric

29 | Xiaomi

30 | Honeywell

31 | Sony

32 | Sinopec

33 | Hitachi

34 | McDonald’s

35 | Merck

36 | ByteDance

37 | Bosch

38 | Dell

39 | Glencore

40 | Stripe

41 | Saudi Aramco

42 | Coca-Cola

43 | Mercedes Benz Group

44 | Alibaba

45 | Walmart

46 | PetroChina

47 | Ntt

48 | Lenovo

49 | Bmw

50 | Unilever

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.