La società che supporta le aziende nelle attività di welfare aziendale per migliorare il benessere dei dipendenti

Articolo tratto dal numero di maggio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Attivare un piano di welfare aziendale significa ottenere numerosi vantaggi sia per i dipendenti, sia per l’azienda. A tal proposito, ci sono società come DoubleYou che supportano le imprese nell’implementazione di un piano welfare per valorizzare il contributo dei lavoratori, incentivare il work-life balance e centrare la mission aziendale.

Con in portafoglio oltre 2.500 tra piccole, medie e grandi imprese e piani di flexible benefit attivi a favore di 500mila dipendenti, la società del gruppo Zucchetti è attiva dal 2014 su tutto il territorio nazionale ed è diventata il punto di riferimento di grandi aziende conosciute a livello nazionale come Ferrovie dello Stato, Fondazione Telethon, TheFork, Enel, Dior e molti altri, grazie a un approccio consulenziale orientato alla creazione di valore.

L’offerta di DoubleYou

A proposito di consulenza, dal punto di vista dell’offerta la società mette a disposizione delle aziende di ogni settore e dimensione un servizio completo in diversi ambiti legati al benessere del lavoratore dipendente, frutto di anni di esperienza nel welfare management e in costante aggiornamento.

DoubleYou sostiene infatti le imprese non solo attraverso l’introduzione di piani di flexible benefit, ma anche tramite la realizzazione di tutte le attività volte a migliorare il benessere aziendale da ogni punto di vista: dal mobility management fino all’analisi dei bisogni e alla gestione di temi essenziali per il benessere, come lo smart working e la diversity & inclusion.

I flexible benefit: core business di DoubleYou

In particolare i flexible benefit, cioè i beni o servizi messi a disposizione del lavoratore dall’azienda per migliorare il suo work-life balance, rappresentano il core business di DoubleYou, che fornisce la tecnologia adatta alla loro gestione attraverso la piattaforma proprietaria ZWelfare, una webapp che può essere personalizzata sulla base delle esigenze del cliente, utilizzabile da qualunque device.

ZWelfare è l’unica piattaforma sul mercato integrata nativamente con i sistemi paghe Zucchetti, caratteristica che garantisce l’ottimizzazione delle tempistiche di gestione del progetto da parte dei referenti aziendali. La piattaforma permette la fruizione di tutti i benefit concessi dal Tuir, con oltre 400 servizi attivi e due milioni di punti di spendibilità nel mondo fruibili con un click.

Il primo evento organizzato da DoubleYou

Insomma, un vero welfare marketplace dove i dipendenti spendono il proprio credito nei servizi attivi. Il 18 maggio c’è stata un’importante novità: il primo evento organizzato da DoubleYou dedicato al mondo del welfare aziendale.

Battezzato ZWelfare Summit 2023, l’evento, che si è svolto presso Magna Pars l’Hotel à Parfum, ha ospitato direttori hr e leader del settore per approfondire il ruolo e l’importanza del welfare nel nostro Paese nell’epoca post pandemica. Un momento di confronto prezioso tra imprese ed esperti per analizzare le tendenze del mondo delle risorse umane e le nuove frontiere del benessere del lavoratore. Si è parlato, tra gli altri temi, di diversity & inclusion, evoluzione dei piani benefit e nuove tendenze nell’ambito delle risorse umane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.