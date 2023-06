I ricchi donano di più quando vivono in aree con alti livelli di disuguaglianza

Fatti principali

Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE, i ricchi che vivono in luoghi con livelli più elevati di disparità economica tendono a fare più donazioni di beneficenza e avere comportamenti ‘prosociali’.

Per comportamento ‘prosociale’ è un comportamento volontario inteso a beneficiare qualcun altro, che può essere sotto forma di interazioni positive, condivisione o offerta di aiuto. O anche comportamenti che riducono gli stereotipi.

Lo studio ha analizzato i dati dell’Irs (l’Agenzia delle entrate americana) sulle donazioni di beneficenza, i dati sui volontari della U.K. Understanding Society e i dati sulla disuguaglianza dai codici postali.

Secondo il National Philanthropic Trust, l’86% delle famiglie benestanti ha mantenuto o aumentato le proprie donazioni nel 2021 nonostante l’incertezza sulla potenziale diffusione del Covid.

Gli americani possono detrarre il denaro donato in beneficenza dalle loro tasse, ma un report del 2019 pubblicato su Business History Review ha concluso che ciò avvantaggia solo i ricchi proteggendo le loro “donazioni volontarie ai beni pubblici”.

Contrarian

Secondo un nuovo studio i ricchi hanno maggiori probabilità di donare in beneficenza quando vivono in aree con alti livelli di disuguaglianza economica. Altri studi in passato, invece, suggerivano il contrario.

Uno studio del 2015 pubblicato su Psychological and Cognitive Sciences diceva che alti livelli di disuguaglianza economica portava i ricchi a essere meno generosi delle persone a basso reddito. Tuttavia, non vi era alcuna correlazione tra generosità e reddito quando la disuguaglianza era generalmente bassa. Il report concludeva che i ricchi erano meno propensi a donare in contesti con un’elevata disuguaglianza economica perché erano preoccupati di perdere la loro “posizione privilegiata”.

Uno studio separato pubblicato su Nature Aging aveva invece rilevato che le persone che vivono nei paesi più poveri sono più disposte a donare a un ipotetico ente di beneficenza rispetto a quelle dei paesi più ricchi, soprattutto se l’ente di beneficenza aiutava le persone nei rispettivi paesi.

In cifre

175 miliardi di dollari. È quanto i più ricchi del mondo hanno donato a cause filantropiche nel 2020. Rappresenta oltre un terzo delle donazioni individuali globali, secondo un report di Wealth-X. $ 85 miliardi provenivano dai più ricchi degli Stati Uniti.

Background

È stato a lungo creduto che le persone con un reddito più elevato fossero più egoiste delle loro controparti a basso reddito. Uno studio pubblicato sul Journal of Personality and Social Psychology aveva rilevato che i ricchi avevano meno probabilità di offrire aiuto a uno sconosciuto in difficoltà rispetto agli individui di classe inferiore. Il documento ipotizzava che ciò fosse dovuto al fatto che le persone di classe inferiore sono costrette a essere più orientate alla comunità come un modo per adattarsi al un ambiente più ostile.

È stato anche scoperto che gli individui di classe superiore si comportano in modo meno etico rispetto agli individui di classe inferiore. Diversi studi hanno rivelato che i ricchi sono più inclini a infrangere le leggi della strada, mentono in una negoziazione, imbrogliano per aumentare le loro possibilità di vincere un premio, approvano comportamenti non etici sul lavoro e mostrano tendenze decisionali non etiche.

Sebbene i dati sul loro reddito, patrimonio e donazioni non siano elevati, le famiglie che guadagnano almeno $ 2 milioni e più all’anno rappresentano una parte significativa delle donazioni totali, secondo i dati di Econofact. L’88,3% delle famiglie che guadagnano tra $ 2 milioni e $ 5 milioni all’anno dona in media il 3,44% del proprio reddito. Il 95% delle famiglie che guadagnano più di 10 milioni di dollari all’anno dona in media l’8,6% del proprio reddito. Tuttavia, le famiglie della classe media che guadagnano tra $ 50.000 e $ 75.000 donano in media il 7,6% del loro reddito in beneficenza e il quinto più povero degli americani dona il 4,3% del proprio reddito a cause di beneficenza.

A margine

37,9 milioni di persone vivevano in povertà negli Stati Uniti nel 2021, secondo il Census Bureau. Al contrario, gli Stati Uniti hanno la quota maggiore di miliardari rispetto a qualsiasi altro paese, secondo Forbes, con un totale di 735. A novembre 2022, i miliardari americani rappresentavano una ricchezza complessiva di 4.480 miliardi di dollari.

Alcuni sostengono che le grandi società come Amazon esistano solo a scapito del benessere dei lavoratori, e i miliardari generalmente esistono solo a causa dell’iniquità. Il Report sulla disuguaglianza mondiale del 2022 rileva che i miliardari rappresentano il 3% di tutta la ricchezza mondiale, una grande quantità nelle mani di poco più di 2.600 persone.

