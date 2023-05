Education Farm, bus umanitari e progetti di accesso all’istruzione: l’attività internazionale di Educate for Good

Cinquanta, per la maggior parte donne, giovani, intraprendenti e soprattutto volontari. In Sud Africa, in Mozambico, in Grecia, ma anche in Italia. Con le Education Farm, i bus umanitari, o semplicemente con un asilo gratuito come quello di. Così, con naturalezza e generosità.

Educate for Good è un ente del terzo settore con sede a Venezia nato nel 2016, con lo scopo di difendere e salvaguardare i diritti umani dei più poveri e dei socialmente esclusi e in particolare di garantire il diritto all’istruzione e tutelare i minori. Opera nell’ambito dell’assistenza psicologica, sociale, pedagogica e socio-sanitaria, come ogni altra forma di assistenza e soccorso alle popolazioni che vivono in condizioni disagiate o di emergenza. Inoltre, sostiene e sviluppa progetti educativi aventi ad oggetto scuole, asili, centri culturali collocati in zone disagiate e caratterizzate da forte degrado sociale.

“La nostra missione è contribuire a un mondo in cui ciascun individuo veda garantiti i propri diritti, primo fra tutti quello all’istruzione – spiega la presidente Sofia Scibelli – all’inclusione sociale e al locale sostenibile. In linea con i principi sanciti dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile sottoscritta dai governi di 193 paesi membri delle Nazioni Unite con i suoi 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile”.

Educate for Good nasce dalla volontà di quattro giovani soci fondatori: Sofia, Luisa, Beatrice, Luca. Ad oggi, il team Italia di Educate for Good ETS si compone esclusivamente di personale volontario e vede impegnati circa 50 tra ragazzi e ragazze. Ecco i progetti in fase di realizzazione che hanno bisogno di fondi.

Educape in Sudafrica

Nato nel 2016, si propone di fornire aiuto ai minori attraverso l’apertura di un asilo, l’unico gratuito di Vrygrond, che oggi ospita 100 bambini tra 0 e 7 anni. È compito dell’associazione gestirlo e garantire il diritto all’istruzione, fornendo assistenza medica, psicologica e l’accesso fino a 3 pasti al giorno. Inoltre, ogni anno iscrive tra i 25 e i 30 bambini alle scuole elementari

I pannelli fotovoltaici Sunscape

Il progetto prevede l’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto dell’asilo di Vrygronde e nasce dall’esigenza di far fronte alle problematiche energetiche che si verificano a l suo interno. Tra i principali problemi, si riscontrano il caro prezzo dell’elettricità e il fenomeno del load shedding, un’interruzione elettrica di 2-3 ore al giorno, con rischio di atti criminosi nelle ore in cui la luce non è garantita. L’installazione di pannelli fotovoltaici sul tetto permette di diminuire i costi elettrici e, accoppiando il sistema con una batteria, di combattere il problema dell’interruzione di corrente, migliorando il tenore di vita della comunità scolastica.

Make It Sustainable

L’asilo di Vrygrond fa da base a un ulteriore progetto, Make It Sustainable, realizzato in collaborazione con l’associazione “Impatto”. Questo progetto ha come obiettivo primario di sensibilizzare, promuovere ed educare la comunità alla sostenibilità tramite attività e workshop sull’uso delle risorse naturali e sull’impatto delle nostre azioni sull’ambiente. Il secondo obiettivo prevede la riduzione, il riuso e il riciclo della plastica, che rappresenta uno dei problemi principali dell’area, promuovendo la cultura dello zerowaste attraverso l’adesione al movimento internazionale Precious Plastic.

Educational Farm in Mozambico

Il progetto prevede l’apertura di un centro polifunzionale per minori all’interno di una fattoria didattica a Maputo, capitale del Mozambico. Nato in collaborazione con i Frati Cappuccini di Venezia, missionari sul campo, e Mamo Foundation, ha l’obiettivo di ospitare e istruire 200 bambini orfani, oltre all’intera comunità, tramite corsi di lingua, di cucito e agricoltura. Mira sia a un autosostentamento, grazie a piantagioni e orti gestiti internamente, sia all’educazione della comunità ospitante sul tema dell’informazione sanitaria, materna e pediatrica.

Tana Libera Tutti a Palermo

Verrà realizzato nella zona di Ballarò, a Palermo. Tana Libera Tutti nasce per contrastare l’abbandono scolastico e per supportare le giovani madri affinché possano collocarsi nel mondo del lavoro completando un ciclo di studi. Consiste in un’attività di asilo nido per 30 bambini, affinché i genitori possano frequentare percorsi formativi e/o lavorare. Inoltre prevede percorsi di supporto alla genitorialità attraverso incontri focalizzati sulla ricerca attiva del lavoro e sulla creazione di strumenti utili all’assunzione.

Children Space in Grecia

Prevede la realizzazione di un centro polifunzionale all’interno di un campo profughi in Grecia. Il progetto nasce dalla necessità di creare uno spazio dedicato ai minori, dove possano ricevere un’educazione e una formazione strutturate attraverso la creazione di attività didattiche, ricreative e ludiche. Il progetto è oggi in cerca di nuovi partner.

Bus umanitari

Nasce dall’urgenza di offrire aiuto immediato ai profughi ucraini in sosta provvisoria al confine polacco. Grazie a una raccolta fondi e alla collaborazione con l’associazione Officina 31021 e l’autonoleggio Causin, i nostri volontari sono riusciti a portare in Italia un gran numero di persone. Il progetto ha offerto ai profughi di guerra supporto legale, medico ed educativo nel processo di integrazione sul territorio

