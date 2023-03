Cos’è l’altruismo efficace, la filosofia filantropica abbracciata anche dai miliardari della Silicon Valley

Aspetti principali

L’altruismo efficace è una filosofia che, come descritto dal New Yorker, cerca di “fare del bene nel modo più chiaro, ambizioso e non sentimentale possibile”, ed è implicitamente critica nei confronti delle grandi organizzazioni benefiche che non hanno un impatto misurabile.

Il movimento incoraggia i donatori a lavorare su problemi che poche persone hanno cercato di risolvere (concentrandosi su questioni come il cambiamento climatico che ha già l’attenzione di molte associazioni), perché l’impatto su un problema è maggiore quando sono coinvolti meno gruppi.

(concentrandosi su questioni come il cambiamento climatico che ha già l’attenzione di molte associazioni), perché l’impatto su un problema è maggiore quando sono coinvolti meno gruppi. Il termine altruismo efficace è stato coniato nel 2011, quando un gruppo di filosofi di Oxford, tra cui Toby Ord e William MacAskill , ha dato vita al Centre for Effective Altruism , una società che comprende Giving What We Can, che aiuta le persone a confrontare l’efficacia degli enti di beneficenza, e 80.000 Hours, un’organizzazione fondata da MacAskill per aiutare le persone a trovare carriere d’impatto.

e , ha dato vita al , una società che comprende Giving What We Can, che aiuta le persone a confrontare l’efficacia degli enti di beneficenza, e 80.000 Hours, un’organizzazione fondata da MacAskill per aiutare le persone a trovare carriere d’impatto. Il Centre for Effective Altruism e altre nove società sono ora riunite sotto l’Effective Ventures Group, ma non è necessario che le organizzazioni facciano parte del gruppo per essere altruisti efficaci: Moskovitz e Tuna, i maggiori donatori stimati per l’altruismo efficace, secondo 80.000 Hours, hanno una propria organizzazione benefica chiamata Open Philanthropy.

Gli altruisti efficaci hanno un impatto misurabile sui problemi globali, donando collettivamente 1 miliardo di dollari a sostegno di enti di beneficenza che combattono la malaria, contribuendo a prevenire circa 150.000 morti, e conducendo una campagna con la Open Wing Alliance per convincere più di 2.000 aziende ad accettare di acquistare uova da galline senza gabbie.

, nato come piccolo movimento all’Università di Oxford più di dieci anni fa, è una filosofia influente e controversa sostenuta da miliardari – tra cui il cofondatore di Facebook Dustin Moskovitz, sua moglie Cari Tuna, Elon Musk – e dal noto ex miliardario Sam Bankman-Fried , e si concentra sulla massimizzazione dell’impatto delle donazioni benefiche.

LEGGI ANCHE: Da George Soros a Warren Buffett: chi sono i 25 miliardari americani più generosi

Il contesto

La crescita dell'”altruismo efficace”, ha attirato diversi ultra-ricchi. MacAskill ha reclutato il magnate della criptovaluta Bankman-Fried, caduto in disgrazia, nel 2012; meno di 10 anni dopo, il suo exchange di criptovalute Ftx è stata valutato 18 miliardi di dollari e ha dichiarato di voler dare via la maggior parte della sua quota (circa 16,2 miliardi di dollari a un certo punto) per finanziare progetti di altruismo efficace. L’integrazione tra l’altruismo efficace e i miliardari della Silicon Valley ha fatto sì che la sicurezza dell’Ia diventasse uno dei progetti più discussi dell’altruismo efficace.

Il brainstorming di regolamenti per impedire alle Ia di minacciare gli esseri umani e altri progetti dedicati alla protezione dell’umanità da minacce a lungo termine – e dalla potenziale estinzione – sono associati all’altruismo a lungo termine, una visione in crescita all’interno dell’altruismo efficace che si concentra più sulla soluzione delle minacce al futuro dell’umanità che sui suoi problemi attuali.

Sullo sfondo

I lungimiranti, in varia misura, ritengono che gli altruisti efficaci debbano considerare il benessere delle generazioni future quando decidono quali cause perseguire. I lungimiranti, tra cui Musk e Bankman-Fried, hanno spostato parte delle risorse dell’altruismo effettivo verso progetti a lungo termine come la colonizzazione dello spazio e la regolamentazione dell’Ia – Musk ha descritto la colonizzazione di Marte come una “polizza di assicurazione sulla vita civile” per quando il sole si spegnerà – invece di versare denaro in problemi più attuali.

Le critiche al movimento

Prima della caduta in disgrazia di Bankman-Fried e della vaporizzazione di miliardi di dollari destinati a finanziare progetti di altruismo efficaci, i critici del movimento hanno preso di mira soprattutto “i lungimiranti”, sostenendo che non è etico sottrarre fondi a persone che soffrono nel presente per risolvere problemi ipotetici che si presenteranno in un futuro incerto. Inoltre, secondo i critici, un piccolo gruppo di uomini prevalentemente bianchi non dovrebbe avere la possibilità di agire per realizzare una visione utopica senza consultare i gruppi meno rappresentati. Dopo il fallimento della Ftx, i critici hanno criticato l’altruismo effettivo per aver dato legittimità a Bankman-Fried, nonostante le “red flag” indicassero che le sue pratiche commerciali non erano affatto limpide.

I principali detrattori

Carla Zoe Cremer, dottoranda all’Università di Oxford e ricercatrice presso il Centre for the Study of Existential Risk dell’Università di Cambridge, era un’attivista efficace. Ultimamente, è diventata uno dei maggiori critici e aspiranti riformatori del movimento dell’altruismo effettivo e dei suoi leader. In un articolo di gennaio scritto per Vox, Cremer sostiene che MacAskill e altri leader influenti, come Bankman-Fried, esercitano troppo potere sulle persone all’interno della comunità; alcuni altruisti hanno paura di mettere in discussione il sistema per timore che i loro finanziamenti vengano tagliati, sostiene Cremer, il che permette ai leader e ai donatori influenti di muovere i progetti in direzioni rischiose senza quasi alcuna supervisione.

Cremer sostiene di aver inutilmente sollecitato MacAskill a implementare misure istituzionali più forti che impongano controlli sui grandi donatori e assicurino il movimento da rischi indebiti nel febbraio 2022, quasi un anno prima che il disastro di Ftx decimasse una delle fonti di finanziamento più redditizie dell’altruismo efficace. Ora, Cremer sostiene che gli altruisti efficaci dovrebbero contribuire alla società utilizzando la loro vasta rete di organizzazioni per sperimentare nuove e più efficaci forme di processo decisionale istituzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.