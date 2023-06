Esibizioni dal vivo e grandi performance per l’evento di US Polo Assn. a Pitti Immagine Uomo a Firenze

di Gianpaolo Ansalone

Una serata all’insegna della moda e dello sport condita da esibizioni dal grande impatto scenico: in questo modo US Polo Assn. ha celebrato la sua presenza a Pitti Immagine Uomo in uno dei luoghi più suggestivi e nascosti della città come le Serre Torrigiani, giardino privato più grande d’Europa.

Come si è svolta la serata

La cena esclusiva a lume di candela è stata arricchita dalla performance di Antonio Signorini, artista di fama mondiale le cui opere con cavalli volanti in bronzo sono esposte a Firenze, in tre piazze del centro storico: Piazza del Carmine, Piazza San Firenze e Piazza del Grano. La serata è proseguita poi con la speciale esibizione di Santi Serra, dalla straordinaria capacità di simbiosi con gli animali, che sussurra ai cavalli facendogli compiere acrobazie.

In chiusura, un altro momento di grane impatto grazie al gruppo rock dei Planet Funk, che a 20 anni dal celebrato successo con l’album “NonZeroSumness” sono tornai ad esibirsi pubblicamente. Ospiti della serata Micheal Prince, ceo di USPAGlobal e Lorenzo Nencini, ceo di Incom, Federica Nargi, presentatrice e imprenditrice, Alessandro Giacchetti, responsabile dipartimento polo della FISE e vicedirettore della FIP e Stefano Giansanti, capitano della nazionale italiana di polo e presidente del Roma Polo Club.

US Polo Assn. US Polo Assn. US Polo Assn. US Polo Assn. US Polo Assn.

A proposito di U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. è il marchio ufficiale della United States Polo Association, cosa che ha portato il brand ha firmare recentemente un accordo pluriennale con Espn, la più importante piattaforma televisiva statunitense interamente dedicata allo sport. Grazie a questa collaborazione è stato definito il broadcasting dei tornei di campionato giocati sul campo U.S. Polo Assn. presso il National Polo Center di Wellington, in Florida, in modo da raccontare lo sport del polo a più di 300 milioni di spettatori in tutto il mondo.

Con i suoi capi, l’azienda non è però solo identificativa di questa disciplina: nel tempo ha sviluppato altre proposte di abbigliamento, riscontrando lo stesso successo. Successo che si traduce in un fatturato di 2 miliardi di dollari nel 2022. Il brand ha una distribuzione globale con oltre 1.100 negozi al dettaglio in 190 Paesi e una presenza in migliaia di punti vendita multibrand, canali di articoli sportivi, rivenditori indipendenti ed e-commerce.

L’azienda ha registrato inoltre una crescita esponenziale nei mercati di Asia, America Latina, Medio Oriente e India. Solo l’Europa è cresciuta di circa 100 milioni di dollari dal 2021 al 2022, raggiungendo i 300 milioni di dollari di vendite per la regione, con l’Italia che rappresenta circa il 30% del business in Europa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.