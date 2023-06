Acciaio riciclato e oro etico: la produzione sostenibile per Chopard

La sostenibilità è ormai un trend che domina molti settori. Nell’orologeria, una delle maison che da sempre coltiva questo valore è Chopard, primo brand del lusso che ha utilizzato l’acciaio riciclato per i suoi segnatempo. A tal proposito, una delle novità di quest’anno è il lucent steel per bracciali e casse di vari modelli.

L’acciaio lucent è prodotto con almeno l’80% di materiale riciclato, e la maison svizzera punta a raggiungere il 90% entro il 2025. Tale impegno consente all’azienda di ridurre significativamente l’impronta carbonica del suo acciaio: un altro traguardo importante verso la missione di sostenibilità intrapresa da tempo anche in gioielleria, seguendo rigorosi parametri disciplinari.

L’impegno di Chopard per una produzione responsabile

“Chopard è impegnata in un processo a lungo termine di approvvigionamento responsabile delle materie prime che rendono possibile la nostra attività”, ha spiegato il co-presidente Karl-Friedrich Scheufele. “Siamo fieri del lavoro svolto in soli dieci anni: grazie all’approvvigionamento etico dell’oro, iniziato progressivamente nel 2013 per utilizzare il 100% di oro etico nei nostri laboratori entro il 2018, seguito oggi dall’impegno a utilizzare l’80% di acciaio riciclato, ci stiamo avvicinando all’obiettivo di raggiungere una produzione completamente responsabile”.

Le proprietà del lucent steel

La ricerca della sostenibilità di Chopard non pregiudica la qualità o le proprietà dei materiali. Il lucent steel, infatti, è realizzato utilizzando scarti industriali di alta qualità provenienti da fabbricanti svizzeri di orologi e dall’industria medica, aerospaziale e automobilistica, attraverso un processo di rifusione.

E possiede tre caratteristiche uniche: è anallergico, più resistente all’abrasione del 50% rispetto all’acciaio tradizionale e riflette la luce in modo straordinario, grazie alla sua purezza e alla microstruttura cristallina omogenea. Tutti i fornitori hanno sede nel raggio di 1.000 km dal sito produttivo di Chopard, in Svizzera o nei paesi limitrofi come Italia, Austria, Francia e Germania, riducendo così le emissioni legate al trasporto dell’acciaio.

L’Happy Sport e altri modelli in lucent steel

Fra i modelli in lucent steel brilla il nuovo orologio Happy Sport con cassa da 25 mm, con materiale e formato inediti in sette declinazioni che alternano materiali, colori e cinturini, tra cui la nuova versione a doppio giro. Ma si distingue anche l’Alpine Eagle 41 Xps, sportivo ed elegante, dal design essenziale e dalla meccanica ricercata.

Il nuovo modello in acciaio riciclato da 41 mm ultrapiatto ha bracciale integrato e i piccoli secondi. Il movimento L.u.c 96.40-L, di 3,30 mm di spessore, è inoltre il risultato del lavoro dei maestri artigiani della manifattura Chopard. Non a caso, questo modello vanta doppia certificazione Cronometro e Punzone di Ginevra (sistema di controllo per tutelare gli orologi prodotti nella città svizzera, ndr), con 65 ore di riserva di carica grazie alla tecnologia Chopard Twin.

