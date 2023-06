La catena alberghiera che valorizza le bellezze italiane

Tempo di estate, tempo di vacanze: al momento di prenotare è però necessario rivolgersi a professionisti, per non rischiare che le tanto agognate ferie ci lascino con l’amaro in bocca dell’insoddisfazione. Ed è qui che entra in gioco CDSHotels, una catena alberghiera che opera nel settore dell’ospitalità e degli eventi con una storia pluridecennale e un team di professionisti motivati a far vivere le esperienze migliori ai loro clienti. CDSHotels opera in Puglia, dove è nata, e in Sicilia. Ada Miraglia, il suo direttore commerciale, ci ha raccontato da dove nasce il suo modello di successo e come si costruisce una struttura premium come il Marenea Suite Hotel 5 stelle di Marina di Marittima, in Salento.

Da che impulso imprenditoriale nasce la storia di CDSHotels? Chi sono i suoi principali artefici?

La storia di CDSHotels è nata nel 1988 dal caso, o meglio da una necessità: rendere redditizi 17 appartamenti situati a Lido Marini (nei pressi di Ugento, nel basso Salento) avuti in cambio di commissioni dovute alla nostra agenzia immobiliare, la Meridionale Fondiaria Immobiliare. All’inizio li abbiamo affittati a privati nel solo mese di agosto, poi siamo passati all’affitto settimanale e successivamente abbiamo inserito i primi servizi, e così via sino a creare la struttura odierna che gestisce i 12 villaggi e hotel dagli uffici di Lecce.

È una professione che abbiamo imparato “crescendo” e che sino ad ora ci ha dato moltissime soddisfazioni. CDSHotels è una società con un amministratore unico, il dottor Fioravante Totisco.

Sappiamo che avete un fiore all’occhiello di cui andate giustamente orgogliosi: il Marenea Suite Hotel 5 stelle. Ci racconta di più di questa struttura?

È una vera e propria perla che sorge a Marina di Marittima, nel comune di Diso, sul tratto orientale della costa salentina. Parliamo di una delle posizioni più suggestive e affascinanti dell’intera Puglia: muretti a secco, gli ulivi, il parco naturale… E gli ospiti che lo scelgono hanno a loro disposizione suite con terrazza, piscine, due ristoranti capaci di accontentare i palati più fini, La Terrazza sul mare e Il Borgo, oltre che una meravigliosa vista sul mare blu intenso, e su una costa caratterizzata da una magica alternanza di calette e alte scogliere.

Anche gli amanti delle escursioni saranno soddisfatti: l’hotel, affiliato con Luxury Bike Hotel, mette a disposizione degli ospiti bici a noleggio, spazi e attrezzature per il lavaggio dei mezzi, un servizio di piccola manutenzione, un furgone di trasporto in caso di emergenza e colonnine di ricarica per le bici elettriche. Marenea Suite Hotel è il punto di partenza perfetto per esplorare il territorio del parco naturale di Marina di Marittima, che è costellato da incantevoli centri abitati ricchissimi di storia e tradizioni, chiese rurali e torri di avvistamento, oltre a splendidi boschi e uliveti.

E per quanto riguarda le camere?

Ne abbiamo di quattro tipi: la Suite Deluxe con idromassaggio è il top di gamma: ospitano fino a quattro persone, sono dotate di un ingresso indipendente e un patio con tavolo e sedie dove i clienti possono rilassarsi al suono delle cicale, magari gustando una tisana o un drink. E hanno una terrazza solarium privata, a cui si accede attraverso una scala a uso esclusivo, attrezzata con idromassaggio Jacuzzi e gazebo e lettini con incantevole vista sul mare e su Castro.

La Suite Deluxe, invece, ha la terrazza solarium vista mare ma non l’idromassaggio: i suoi ospiti si meraviglieranno alla vista degli ampi bagni, equipaggiati con vasca da bagno e altri con doccia, che presentano un elegante rivestimento con cementine tipiche locali. La Suite non ha nulla da invidiare a qualsiasi esperienza premium: chi la sceglie ha una camera con un unico ambiente da 60 metri quadri, l’ingresso indipendente con patio, il solarium e i lettini vista mare. Infine, anche le camere Superior offrono un’esperienza di soggiorno di primissimo livello. Sono disposte in un unico ambiente e alcune hanno la terrazza solarium.

Quanto pesa il legame col territorio nelle attività della catena, e perché?

Il territorio del meridione d’Italia, come d’altra parte di tutte le bellissime regioni che compongono il nostro Paese, è così ricco sia nell’aspetto paesaggistico sia in quello storico-culturale che non può non trasparire in tutti gli aspetti della nostra offerta turistica. Siamo da sempre impegnati nel trasmettere le tradizioni, la cultura, la gastronomia e la passione che ci contraddistingue e i nostri ospiti ci dimostrano di apprezzare i nostri sforzi. Abbiamo infatti un’alta percentuale di repeaters, cioè di clienti che ritornano abitualmente.

Chi è il vostro “cliente tipo”, e cosa cerca?

I nostri ospiti si differenziano a seconda che scelgano i villaggi o gli Hotel Collection, ma anche in base al periodo del soggiorno. Il target è vario e spazia dalle famiglie alle coppie, ma anche alla terza età, ai giovani e ai tantissimi stranieri. La nostra offerta è molto variegata, sia nei servizi che nei trattamenti, e comprende anche in alcune strutture servizi per il Mice e per il wedding. Nel nostro 5 stelle, il Marenea Suite Hotel, la nostra offerta si declina in una gamma di esperienze che soddisfano i clienti in cerca del turismo che “non si vede”, da scoprire nei paesini dell’entroterra, nelle tante realtà artigianali, dai ricami antichi ai formaggi di una volta, ma anche nelle grotte nascoste nella scogliera alle passeggiate all’alba.

Cosa manca – se manca – all’Italia per valorizzare in modo più efficace le sue bellezze paesaggistiche?

Gli interventi pensati sino ad ora sono stati improntati a risolvere il problema contingente. Manca una programmazione delle opere necessarie a preservare il nostro territorio, che dovrebbe essere preceduta da una visione di lungo respiro, e soprattutto centralizzata. Parlando poi delle nostre ricchezze artistiche, constatiamo che all’estero valorizzano tantissimo il “poco” che hanno, mentre noi ne abbandoniamo buona parte. Chi pensa che la cultura non produca ricchezza non ha compreso che la bellezza attrae più di tutto il resto, e noi di bellezze artistiche e paesaggistiche ne abbiamo in abbondanza.

Che cos’è la sostenibilità per CDSHotels, e in che modo la valorizza?

Il turismo si alimenta a partire dal territorio, ne utilizza le risorse sia paesaggistiche che umane. Noi pensiamo alla sostenibilità a 360°, dai prodotti locali ai dipendenti che finito il loro lavoro tornano alle loro famiglie, dal risparmio energetico all’elettrico, dai pannelli fotovoltaici alla cura maniacale del verde.

Abbiamo, inoltre, avviato una collaborazione con l’Associazione Olivami, nata per riforestare il Salento colpito dalla Xylella attraverso l’adozione di ulivi e uliveti. Abbiamo adottato il nostro uliveto e chiunque adotti un ulivo con Olivami avrà diritto a uno sconto nelle nostre strutture. Un altro modo che riteniamo importante per promuovere e salvaguardare il territorio è collaborare con aziende che adottino i nostri stessi principi. In quest’ottica rientra la nostra partnership con Quarta Caffè, un’azienda che fa da sempre della qualità e della sostenibilità i suoi marchi di fabbrica. La sostenibilità per noi è il presente e il futuro che vogliamo lasciare ai nostri figli e nipoti.

