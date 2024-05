Arriva la prima Guida Michelin per gli hotel: 146 le strutture italiane premiate con le “Chiavi”

Sono otto gli hotel che in Italia offrono un ‘soggiorno unico’ secondo la prima edizione della nuova Guida Michelin, che ne ha premiati 146 in tutto con le Chiavi Michelin, l’equivalente delle stelle per i ristoranti: tre Chiavi a certificarne l’assoluta eccellenza all’interno del panorama dell’ospitalità internazionale, due per un ‘soggiorno eccezionale’, una per un ‘soggiorno speciale’.

‘Chiavi’ Michelin, la nuova guida agli hotel

Si trovano in Campania, Lazio, Umbria, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto le otto super-eccellenze dell’hotellerie italiana, cinque delle quali sono salite sul palco della presentazione, condotta da Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida Michelin, alla Fondazione Rovati a Milano. Presenti, della crème italiana di questa prima storica selezione, c’erano: Casa Maria Luigia, a Modena, di Massimo Bottura (già tre stelle Michelin con la sua Osteria Francescana) e Lara Gilmore, Castello di Reschio a Lisciano Niccone, Rosewood Castiglion del Bosco a Montalcino, e Belmond Hotel Cipriani a Venezia e Corte della Maestà a Civita di Bagno Regio, la città ‘che muore’ perché costruita sul tufo. Gli altri sono il Jk Place Capri, il San Pietro di Positano e, sempre a Venezia, Aman Venice.

Due ‘Chiavi’ sono andate invece a 31 strutture, alcune delle quali presenti in sala: Palazzo Portinari Salviati, dove é nata Beatrice la musa di Dante, Borgo San Felice, Il Sereno Lake Como, San Domenico Palace, Hotel Castel Fragsburg, un casino di caccia trasformato in hotel di lusso e spa alchimistica, Therasia Resort a Isola di Vulcano nelle Eolie, e Villa Eden a Merano. Due stelle, tra gli altri, anche all’Hotel Vilon a Roma, al Four Seasons di Firenze, al Foresti Dolomites (Plose) e ai Borghi dell’Eremo a Piegaro.

In rappresentanza dei 107 hotel premiati con una ‘Chiave’ Michelin c’erano, infine: il museo-hotel Byblos Art Hotel Villa Amista, Palazzo Margherita, dimora dove gli ospiti vengono accolti senza reception nella Basilicata più sconosciuta, Hotel Passalacqua, Vico Milano e ancora Hassler Roma, condotto dalla famiglia dal 1890 e Casa Clàt a Cagliari.

I criteri di selezione

“Se viaggiare é una forma d’arte, accogliere chi viaggia lo é altrettanto”, ha spiegato, Marco Do, direttore comunicazione e relazioni esterne Michelin Italia, ricordando che la storia di Michelin nel nostro Paese, dove oggi “è il primo fabbricante di pneumatici”, è iniziata nel 1906 e che “l’anno scorso abbiamo festeggiato 60 anni con il nostro stabilimento di Cuneo. Mentre a novembre sarà presentata l’edizione 2025 della Guida Michelin, quella dei ristoranti, che sarà la 70esima edizione. Dopo Francia, Stati Uniti (Atlanta, California, Chicago, Colorado, Florida, New York, Washington DC), Spagna e Italia, le ‘Chiavi’ Michelin saranno annunciate in Giappone il 4 luglio 2024. Altre destinazioni seguiranno nel corso dell’anno”.

Cinque i criteri con cui sono stati selezionati gli hotel dagli ispettori Michelin, scelti all’interno di una prima selezione di 6mila, cinquecento dei quali in Italia: architettura e interior design, autenticità, qualità del servizio, rilevanza della struttura nell’ambito della località in cui si trova e coerenza tra prezzo ed esperienza offerta. Tutti saranno rintracciabili anche sulle piattaforme online della Guida Michelin.

Tutti gli hotel italiani nella Guida Michelin e dove si trovano

Tre Chiavi – Soggiorno unico (8)

JK Place Capri, Capri, Campania

Corte della Maestà, Civita di Bagnoregio, Lazio

Castello di Reschio, Lisciano Niccone, Umbria

Casa Maria Luigia, Modena, Emilia-Romagna

Rosewood Castiglion Del Bosco, Montalcino, Toscana

Il San Pietro di Positano, Positano, Campania

Aman Venice, Venezia, Veneto

Cipriani, A Belmond Hotel, Venice, Venezia, Veneto

Due Chiavi – Soggiorno eccezionale (31)

Hotel Santa Caterina, Amalfi, Campania

Borgo Santandrea, Amalfi, Campania

Capri Palace Jumeirah, Capri, Campania

Hotel Borgo San Felice, Castelnuovo Berardenga, Toscana

Bellevue Hotel & Spa, Cogne, Valle d’Aosta

Four Seasons Hotel Firenze, Firenze, Toscana

Villa La Massa, Firenze, Toscana

Villa Cora, Firenze, Toscana

Palazzo Portinari Salviati Residenza D’Epoca, Firenze, Toscana

Eala My Lakeside Dream, Limone sul Garda, Lombardia

Therasia Resort, Lipari, Sicilia

Grand Hotel Victoria, Menaggio, Lombardia

Villa Eden The Leading Park Retreat, Merano, Trentino-Alto Adige

Castel Fragsburg, Merano, Trentino-Alto Adige

Bulgari Hotel Milano, Milano, Lombardia

Portrait Milano, Milano, Lombardia

Grand Hotel et de Milan, Milano, Lombardia

Castelfalfi, Montaione, Toscana

I Borghi dell’Eremo, Piegaro, Umbria

Lefay Resort & Spa Dolomiti, Pinzolo, Trentino-Alto Adige

Forestis Dolomites, Plose, Trentino-Alto Adige

JK Place Roma, Rome, Lazio

Hotel Vilòn, Rome, Lazio

Castello di Casole, A Belmond Hotel, Tuscany, Siena, Toscana

Bellevue Syrene 1820, Sorrento, Campania

La Minervetta, Sorrento, Campania

San Domenico Palace, Taormina, A Four Seasons Hotel, Taormina, Sicilia

Grand Hotel Timeo, A Belmond Hotel, Taormina, Taormina, Sicilia

Il Sereno, Torno, Lombardia

Grand Hotel Tremezzo, Tremezzo, Lombardia

Hotel Gritti Palace, Venezia, Veneto

Una Chiave – Soggiorno speciale (107)

Vivere Suites and Rooms, Arco, Trentino-Alto Adige

Donna Coraly Country Boutique Hotel, Arenella, Sicilia

Villa Fontelunga, Arezzo, Toscana

Cascioni Eco Retreat, Arzachena, Sardegna

Palazzo Margherita, Bernalda, Basilicata

Casa Clàt, Cagliari, Sardegna

Lake Spa Hotel Seeleiten, Caldaro, Trentino-Alto Adige

Locanda al Colle, Camaiore, Toscana

Locanda Rossa, Capalbio, Toscana

Capri Tiberio Palace, Capri, Campania

Como Alpina Dolomites, Castelrotto, Trentino-Alto Adige

L’Andana, Castiglione della Pescaia, Toscana

Villa d’Este, Cernobbio, Lombardia

Borgo Santo Pietro, Chiusdino, Toscana

Castello di Vicarello, Cinigiano, Toscana

Palazzo Albricci Peregrini – Como, Como, Lombardia

Nordelaia, Cremolino, Piemonte

Critabianca, Cutrofiano, Puglia

Villa San Michele, A Belmond Hotel, Florence, Fiesole, Toscana

Hotel Calimala, Firenze, Toscana

Ad Astra, Firenze, Toscana

Torre di Bellosguardo, Firenze, Toscana

Riva Lofts Florence, Firenze, Toscana

Hotel Lungarno, Firenze, Toscana

Velona’s Jungle Luxury Suites, Firenze, Toscana

Brunelleschi Hotel, Firenze, Toscana

Mezzatorre Hotel & Thermal Spa, Forio di Ischia, Campania

Botania Relais & Spa, Forio, Campania

Principe Forte dei Marmi, Forte dei Marmi, Toscana

Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Gargnano, Lombardia

Conti di San Bonifacio, Gavorrano, Toscana

Villa Crespi Lake, Orta, Piemonte

Vigilius Mountain Resort, Lana, Trentino-Alto Adige

Palazzo de Noha, Lecce, Puglia

La Fiermontina Palazzo Bozzi Corso, Lecce, Puglia

Ottolire Resort, Locorotondo, Puglia

Biohotel Hermitage, Madonna di Campiglio, Trentino-Alto Adige

Milla Montis, Maranza, Trentino-Alto Adige

Relais Blu, Massa Lubrense, Campania

Art Hotel Villa Fiorella, Massa Lubrense, Campania

Sextantio Le Grotte della Civita, Matera, Basilicata

La Foresteria Planeta Estate, Menfi, Sicilia

Vico Milano, Milano, Lombardia

Mandarin Oriental Milan, Milano, Lombardia

Hotel Principe di Savoia, Dorchester Collection, Milano, Lombardia

Passalacqua, Moltrasio, Lombardia

Villa le Prata – Residenza del Vescovo, Montalcino, Toscana

Castello Banfi – Il Borgo Relais & Chateaux, Montalcino, Toscana

Precise Tale Poggio Alla Sala, Montepulciano, Toscana

Seven Rooms Villadorata, Noto, Sicilia

Country House Villadorata, Noto, Sicilia

Gardena Grödnerhof Hotel & Spa, Ortisei, Trentino-Alto Adige

Paragon 700 Boutique Hotel & Spa, Ostuni, Puglia

Baglioni Masseria Muzza, Otranto, Puglia

Hotel Castello di Monterone, Perugia, Umbria

Laqua by the Lake, Pettenasco, Piemonte

Villa Làrio Lake Como, Pognana Làrio, Lombardia

Susafa Polizzi, Generosa, Sicilia

Il Pellicano, Porto Ercole, Toscana

Le Sirenuse, Positano, Campania

Casa Angelina, Praiano, Campania

Caruso, A Belmond Hotel, Amalfi Coast, Ravello, Campania

Lido Palace, Riva del Garda, Trentino-Alto Adige

Hassler Roma, Roma, Lazio

Hotel Eden, Dorchester Collection, Roma, Lazio

The Hoxton Rome, Roma Lazio

Rocco Forte Hotel De La Ville, Roma, Lazio

The Inn at the Roman Forum, Roma, Lazio

Hotel Locarno, Roma, Lazio

Bulgari Hotel Roma, Roma, Lazio

Maalot Roma, Roma, Lazio

Umiltà 36, Roma, Lazio

Singer Palace Hotel, Roma, Lazio

Portrait Roma, Roma, Lazio

Six Senses Rome, Roma, Lazio

The St. Regis Rome, Roma, Lazio

Rocco Forte Hotel de Russie, Roma, Lazio

Lagació Hotel Mountain Residence, San Cassiano, Trentino-Alto Adige

Byblos Art Hotel Villa Amista, San Pietro In Cariano, Veneto

Mediterraneo Sorrento, Sant’Agnello, Campania

Grand Hotel Miramare, Santa Margherita Ligure, Liguria

Sextantio, Santo Stefano di Sessanio, Abruzzo

Terra – The Magic Place, Sarentino, Trentino-Alto Adige

Masseria Calderisi, Savelletri di Fasano, Puglia

Masseria Torre Maizza, Savelletri di Fasano, Puglia

Borgo Egnazia, Savelletri di Fasano, Puglia

Masseria Torre Coccaro, Savelletri di Fasano, Puglia

Palazzo Pascal, Scala, Campania

Goldene Rose Karthaus, Schnals, Trentino-Alto Adige

Villa Cortine, Sirmione, Lombardia

Grand Hotel Excelsior Vittoria, Sorrento, Campania

Como Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa, Toscana

Canne Bianche Lifestyle Hotel, Torre Canne di Fasano, Puglia

Cape of Senses, Torri del Benaco, Veneto

Follonico Suite B&B, Torrita di Siena, Toscana

Siena House, Torrita di Siena, Toscana

Lupaia, Torrita di Siena, Toscana

Vocabolo Moscatelli Boutique Hotel & Restaurant, Umbertide, Umbria

Il Palazzo Experimental, Venezia, Veneto

Nolinski Venezia, Venezia, Veneto

Hotel Londra Palace, Venezia, Veneto

Palazzo Maria Formosa, Venezia, Veneto

Corte di Gabriela, Venezia, Veneto

Ca’ di Dio, Venezia, Veneto

Palazzo Venart Luxury Hotel, Venezia, Veneto

La Barchessa di Villa Pisani, Vicenza, Veneto

Monaci delle Terre Nere Zafferana, Etnea, Sicilia

Foto in alto: Courtesy Guide Michelin

