Ferretti sbarca a Piazza Affari. Galassi: “Il 2023 sarà il nostro miglior anno”

Alberto Galassi, ceo di Ferretti Group. La società ha ormeggiato in piazza un modello di Riva Anniversario, serie limitata nata per celebrare i 60 anni dell’iconico Riva Aquarama

“Approdate nella vostra casa naturale”. Così Claudia Parzani, presidente di Borsa Italiana, ha dato il benvenuto a, in occasione delAperto, peraltro, in ascesa del 4% prima di tornare intorno al prezzo di offerta iniziale di 3 euro per azione.

La quotazione su Euronext Milan segue quella di un anno fa su Hong Kong Stock Exchange, facendo entrare Ferretti Group nell’esclusivo club delle società ‘dual listed’, prima al mondo su questi due listini. “Oggi la felicità raddoppia: un anno fa eravamo a Sarnico a festeggiare la quotazione sulla Borsa di Hong Kong e adesso siamo a Euronext Milan, primo e unico gruppo al mondo – non solo per quanto riguarda la nautica di lusso – a raggiungere la doppia quotazione in Asia e in Europa. A questo martedì storico siamo arrivati nella forma migliore di sempre, planando sull’onda dei numeri straordinari che possiamo vantare con solida continuità, da quando il mercato ci ha premiato perché facciamo le barche più belle del mondo. Come sempre, Ferretti Group traccia la rotta e allarga l’orizzonte”, ha dichiarato Alberto Galassi, ceo della società.

Galassi, successivamente, ha colto l’occasione ringraziare il presidente Tan Xuguang – intervenuto in collegamento video – , numero uno della multinazionale Weichai Power, azionista di controllo di Ferretti. “La sua visione ha permesso a un marchio storico italiano di rimanere in vita e di crescere anno dopo anno. Senza di lui e senza il gruppo Weichai non saremmo arrivati fin qui”, ha evidenziato Galassi prima di rivelare che il 2023 sarà in assoluto il miglior anno nella storia di Ferretti.

Presenti, durante la cerimonia, anche la Ministra del Turismo Daniela Santanché e Piero Ferrari, presidente onorario e azionista della società.

L’ipo di Ferretti

L’offerta ha suscitato un ampio interesse da parte di primari investitori istituzionali italiani e internazionali. Uno su tutti: Danilo Iervolino, in qualità di anchor investor. Grazie a questa operazione, oltre a essere già azionista di controllo della casa editrice BFC Media e dell’Espresso Media, Iervolino è diventato il secondo maggior azionista del gruppo Ferretti dopo il colosso cinese Weichai Power, nonché il primo azionista italiano.

