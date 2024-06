Golden Goose disegna le uniformi per i ristoranti stellati di Oldani e Da Vittorio

Novità in casa Golden Goose. In attesa del suo imminente approdo in Borsa, la società ha creato uniformi uniche che riflettono le diverse identità e filosofie di alcune delle più importanti eccellenze culinarie del nostro Paese. Stiamo parlando di Da Vittorio, Alajmo e il nuovo Ristorante Olmo dello chef Davide Oldani. “Attraverso questa partnership, Golden Goose mira a rafforzare il suo rapporto con il mondo culinario del lusso, espandendo le proprie communities e riaffermando il suo approccio lifestyle”, aggiunge la nota ufficiale diramata dalla società.

Le uniformi realizzate da Golden Goose

Da Vittorio

Ispirato dalla essenza senza tempo di Da Vittorio e dal suo patrimonio, Golden Goose ha intrapreso un viaggio per reinterpretarne le uniformi attraverso una lente moderna, mantenendo al tempo stesso un forte legame con la tradizione. Celebrando l’eccellenza artigianale, ogni dettaglio dei capi è stato curato meticolosamente, combinando il classico blu navy con tocchi di rosa e azzurro polvere. Completa il look una spilla a forma di rosa imperfetta, scelta personalmente dal team Da Vittorio come simbolo della propria eleganza.

Alajmo

Condividendo gli stessi valori e l’amore per la regione Veneto, Golden Goose e Alajmo hanno unito le forza in un progetto unico che onora la tradizione sartoriale del brand, reinterpretandola con uno stile contemporaneo e mettendo in risalto l’originalità distintiva di Alajmo. Blazer doppiopetto blu navy e giacche coach con chiusura zip centrale, abbinate a polo e t-shirt, conferiscono un carattere moderno e attuale al look, completato da bandane in seta chiuse da un elegante bolo con il logo di Alajmo.

Ristorante Olmo

Le nuove uniformi del Ristorante Olmo di Davide Oldani sono emblema di sobria eleganza, rispecchiando l’atmosfera intima e rilassata del ristorante. Rinunciando a giacche e cravatte, il personale indossa chino neri e t-shirt a maniche lunghe in jersey, che contribuiscono a creare un’atmosfera accogliente che evoca la familiarità di una cena a casa. Questo concept si allinea perfettamente con la visione di Davide Oldani di un’esperienza culinaria più intima, riflettendo il suo impegno per la sostenibilità attraverso approvvigionamenti locali e circolari.

L’integrazione delle sneaker sostenibili Yatay Model 1B sottolinea questo ethos, con una tomaia in materiali bio-based colorata utilizzando pigmenti derivati da alghe rinnovabili. Queste uniforms incarnano perfettamente il termine francese “Durabilité”, una parola cara a Davide Oldani e vero testamento del suo impegno ambientale e la longevità nelle sue pratiche culinarie.

L’imminente ipo

Martedì, Golden Goose ha annunciato di aver individuato un intervallo di prezzo per le sue azioni ordinarie: tra 9,50 e 10,50 euro per azione, corrispondente a una capitalizzazione di mercato compresa tra circa 1,69 e 1,8 miliardi di euro, nell’ipotesi di vendita del numero massimo di azioni durante la tranche primaria. Nel dettaglio, come evidenziato la società, il periodo di offerta dovrebbe iniziare oggi e terminare intorno al 18 giugno 2024, sebbene l’arco temporale possa essere ridotto, esteso o sospeso. Il primo giorno di negoziazione è invece previsto per venerdì 21 giugno.

