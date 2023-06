Elio Pariota nuovo amministratore delegato de L’Espresso Media

“L’Espresso continuerà nella propria tradizione di settimanale d’inchiesta”

Si è riunito il nuovo consiglio di amministrazione denominato dall’assemblea totalitaria degli azionisti: 51% Bfc Media (gruppo Idi di Danilo Iervolino), 49% Alga srl (Gruppo Ludoil di Donato Ammaturo). Denis Masetti è stato confermato presidente, mentre entrano a far parte del nuovo cda,, come amministratore delegato,, in qualità di vicepresidente, ecome consigliere. Confermati gli altri consiglieri di amministrazione: Maurizio Milan, Massimiliano Muneghina, Margherita Revelli Caracciolo e Alessandro Mauro Rossi.

Il nuovo amministratore delegato Elio Pariota avrà tutti i poteri di ordinaria e straordinari amministrazione. Mentre al vicepresidente Rodolfo Errore sono state affidate le deleghe, condivise con l’ad, dell’audit e delle risorse umane.

Elio Pariota, 60 anni, napoletano, manager di lungo corso ha operato nei settori della bancassurance, della finanza aziendale e del marketing. Negli ultimi 15 anni è stato direttore generale e consigliere di amministrazione dell’Università telematica Pegaso.

“L’Espresso continuerà nella propria tradizione di settimanale d’inchiesta e ad essere un pungolo per il decisore politico”, ha dichiarato Pariota. “Nel contempo racconterà anche le cose che funzionano, dando risalto a quelle iniziative imprenditoriali di eccellenza che costituiscono un autentico vanto per il nostro Paese. Saprà cogliere la sfida del digitale fornendo ai propri lettori gli strumenti per una lettura proattiva e partecipata”.

Rodolfo Errore e Giulia Ammaturo nel cda di Bfc Media

Rodolfo Errore, direttore generale del Gruppo Ludoil e ceo di Luce spa, manager di esperienza internazionale ha operato nell’investmemt banking a Londra, equity partner di Simmons & Simmons e Dla Piper e senior advisor di Ernst & Young. È stato prima componente del cda di Sace e membro del Comitato Parti Correlate poi presidente di Sace.

Giulia Ammaturo è consigliere di amministrazione di Ludoil Energy, Holding di Gruppo, American High Scool Rosenberg. Ha una laurea in Business F Marangoni Institute, Corporate Affairs e Relazioni Media

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.