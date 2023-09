“Un Nuovo Rinascimento: Innovazione e Sostenibilità”, le immagini dell’evento Forbes al Four Seasons di Firenze

, società indipendente leader in Italia nella finanza straordinaria (M&A) per le piccole e medie imprese, hanno presentato al Four Seasons di Firenze, il tradizionale appuntamento autunnalequest’anno dedicato ai temi dell’innovazione e della sostenibilità.

L’evento è stato preceduto dalla seconda edizione dei Forbes Social Awards, il riconoscimento indetto da Forbes per i migliori progetti, iniziative, eventi ed esperienze nel campo della comunicazione, realizzati da istituzioni, governi, imprese e organizzazioni della società civile in tutta Europa. La premiazione si è svolta nel pittoresco Salone della Gherardesca, una splendida sala affrescata con dipinti del ‘500. Dopo un saluto del direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, è iniziata la cerimonia di consegna dei premi affidata, anche quest’anno, ad Olaf Bruns, giornalista internazionale, delegato agli affari pubblici europei.

Quest’anno i premi sono andati a:

Cecilie Hollberg direttore della Galleria dell’Accademia – Firenze

Luiss Guido Carli – Campagna di comunicazione per le iscrizioni di studenti internazionali “unlearn – learn – lead”

DG JUST – Gender Stereotype Campaign

European Parliamentary Research Service – Dataviz Normandy Index 2023

European External Action Service (EEAS) – EU for the environment: promoting waste source separation in 4 regions

DG SANTE – United in protection campaign

Il main event serale si è tenuto nel Salone delle feste La Villa del Four Seasons dove oltre 230 tra i più importanti esponenti del tessuto economico italiano hanno dibattuto sui temi più caldi del momento, per definire le basi per nuovo rinascimento italiano innovativo e sostenibile.

Il saluto iniziale della serata è stato fatto da Elio Pariota, amministratore delegato di BFC Media che ha ringraziato tutti i presenti a cominciare dall’editore di BFC Media, Danilo Iervolino e dal sindaco di Firenze, Dario Nardella e Francesco Ferragina di Kon co-organizzatore dell’evento. Grazie all’altissimo livello dei relatori, moderati dal direttore di Forbes Italia, Alessandro Mauro Rossi, l’evento ha avuto un grande successo, grazie anche alla magnifica cornice del Four Seasons di Firenze.

Ecco i panel e i relatori della serata:

STRADE DELL’INNVOVAZIONE

Danilo Cattaneo, ceo Infocert

Letizia Cantini, general manager partner di Svicom Spa – Società Benefit

Nicola Di Giusto, Sales & Marketing Manager di Vianova

Roberto Sfoglietta, fondatore e amministratore delegato di Ventive Group

Fabrizio Bencini, Partner Kon

INTERNAZIONALIZZAZIONE

Janluca de Waijer, ceo Domori

Martino De Rosa, ceo di At Carmen

Raffaele Venditti, ceo di Venditti Food

Michele Monaco, non finance advisory di Palagano

Pasquale Cataldi, ceo Altus Lifestyle

SOSTENIBILITÀ

Luca De Gaetano, presidente di Plastic Free

Cristian Trio, fondatore e ceo di Dyanema Real Estate Investements

Stefano Anzuinelli, chanchellor & chairman di Swiss School of Management

Franco Mantellassi, presidente di Manteco

Stefano Zaccaria, Marketing Director Toyota

Vincenzo Ferragina, partner Kon

Chiuso l’evento è seguito il tradizionale netwoking light dinner con tutti i presenti nello splendido Giardino della Gherardesca, un’oasi verde di prati e fiori. Un appuntamento di assoluto prestigio e di riferimento per la business community divenuto imprescindibile tanto da essere già stato confermato dalla direzione di Forbes Italia per il prossimo anno.

