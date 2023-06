Tripla fotocamera, due impianti stereo e lega di magnesio: Honor Magic Vs, lo smartphone pieghevole più leggero sul mercato

Design

Design, produttività e tecnologia all’avanguardia. Sono queste le parole chiave del nuovo Honor Magic Vs, l’ultimo smartphone del marchio cinese, il primo pieghevole a essere lanciato sui mercati internazionali dal brand.

Honor Magic Vs riesce finalmente a coniugare bellezza e funzionalità in un pieghevole, come forse non accadeva da 20 anni, tempi dei telefonini a conchiglia. La cerniera di Honor Magic Vs infatti si piega senza forzature e vanta un design privo di fessure, punto dolente degli smartphone pieghevoli finora sviluppati dalla concorrenza. Non presentando alcuno spazio tra i due schermi, il telefono risulta più sottile.

Un altro problema tipico dei nuovi telefoni pieghevoli è il peso. Per rendere il suo nuovo smartphone più leggero, Honor ha realizzato la cerniera con uno speciale materiale polimerico e l’ha svuotata di 88 pezzi rispetto a quella del modello precedente, Honor Magic V. Inoltre, per la cornice dello schermo esterno, gli ingegneri del brand hanno utilizzato una lega di magnesio di terre rare, più leggera del 34% rispetto a quella di alluminio utilizzata dalla maggior parte dei pieghevoli presenti sul mercato. Tutto ciò fa sì che Honor Magic Vs pesi solo 265 grammi.

Produttività

Raddoppiano gli schermi, raddoppia anche la produttività. Honor Magic Vs è dotato di un display esterno da 6,45 pollici che copre il 90% del dispositivo chiuso, diversamente dalla maggior parte degli smartphone pieghevoli, che alle stesse condizioni mostrano solo uno schermo lungo e stretto. Quando invece è aperto, il nuovo Magic Vs sembra quasi un tablet, grazie a un display interno da 7,9 pollici, che consente di svolgere più attività contemporaneamente.

Honor Magic Vs chiuso e aperto

Grazie alla funzione Smart Multi-Window, Honor Magic Vs permette infatti di lavorare con un massimo di quattro applicazioni aperte. Lo smartphone supporta sia la modalità split screen sia quella di finestra mobile, entrambe in grado di mostrare due app contemporaneamente. È quindi possibile, per esempio, rispondere ai messaggi e allo stesso tempo scorrere i contenuti dei social network o controllare la casella di posta elettronica.

Dotato di una batteria da 5000 mAh, il nuovo smartphone Honor vanta la maggiore capacità di carica tra i modelli sotto i 270 grammi presenti sul mercato. Con il suo caricatore, 66w Wired Honor SuperCharge, Magic Vs raggiunge il 100% della batteria in soli 46 minuti.

Tecnologia

Il nuovo Honor Magic Vs offre una strumentazione all’avanguardia che rende il dispositivo molto più di un semplice smartphone di ultima generazione. Il suo sistema a tripla fotocamera comprende un obiettivo principale IMX800 da 54MP, uno di profondità e macro da 50MP e uno da 8MP con zoom ottico 3X. Una combinazione che permette di scattare foto di una definizione altissima in contesti anche fuori dal normale, come una street view notturna, un soggetto in controluce durante il tramonto o un preciso frame di un cane in movimento mentre corre in un parco.

La fotocamera frontale da 16MP invece assicura agli utenti la possibilità di scattare selfie molto definiti ed è in grado di restituire in modo preciso i tratti del viso del soggetto grazie alla funzionalità di riconoscimento facciale.

Anche la qualità audio è di altissimo livello. Honor Magic Vs è infatti dotato, quando aperto, di due potenti altoparlanti stereo posizionati simmetricamente su entrambi i lati. Certificato da Imax Enhanced, questo sistema offre agli utenti effetti sonori più forti e bilanciati e allo stesso tempo più vibranti e dinamici.

Riconoscimenti

La bellezza, la funzionalità e la tecnologia del suo nuovo smartphone hanno consentito a HONOR di ricevere nove riconoscimenti all’iF Design Award 2023, rassegna che premia i prodotti dal design più innovativo, giunta quest’anno alla sua settantesima edizione.

“Con l’obiettivo di creare un nuovo mondo smart per tutti, continueremo ad andare oltre i confini della tecnologia e del design, offrendo soluzioni tecnologiche più intuitive grazie al rilascio di nuovi prodotti e servizi”, ha dichiarato George Zhao, ceo di Honor Device Co. Ltd.

Honor Magic Vs è disponibile al prezzo di 1.599 euro sull’e-commerce proprietario del brand.

