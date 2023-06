Insurtech: in Italia trend positivo per le assicurazioni online

Negli ultimi anni il mercato insurtech italiano ha registrato una crescita notevole. Secondo l’Italian Insurtech Association (IIA), infatti, gli investimenti in Italia sono passatima l’auspicio è che possano raggiungere

In più, sono aumentati gli investimenti nei progetti insurtech interni alle compagnie assicurative. Come rilevato dall’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, nel 2022 i capitali investiti in questo tipo di progetti sono cresciuti del 112% rispetto al 2021. Analogamente, l’offerta digitale è sempre più apprezzata anche dai consumatori, che delle assicurazioni online premiano soprattutto la competitività economica, la semplicità e la possibilità di gestire ogni aspetto autonomamente, da qualsiasi device elettronico.

L’assicurazione RC Auto è la polizza digitale più acquistata in Italia

Secondo la ricerca “Consumatore Digitale: come evolve la propensione verso l’offerta assicurativa” di IIA, le polizze RC Auto sono quelle più apprezzate dai consumatori che prediligono le assicurazioni online, con il 69% del campione che ha dichiarato di essere interessato o estremamente interessato all’acquisto in digitale di un’assicurazione RC Auto.

Inoltre, il 93% di chi ha acquistato una polizza digitale è soddisfatto della scelta, a testimonianza della qualità di questi prodotti. Tra le proposte più interessanti del momento è possibile annoverare le assicurazioni online Verti, la compagnia assicurativa online del gruppo MAPFRE, presente in 45 paesi con oltre 37 milioni di clienti nel mondo.

La proposta di Verti comprende assicurazioni digitali RC Auto e Moto, con un’ampia gamma di garanzie accessorie con le quali personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze. La compagnia propone anche assicurazioni online per i furgoni e polizze digitali per la casa e famiglia, con la possibilità di procedere da sé online in modo facile e veloce, dal calcolo del preventivo fino alla gestione dei sinistri.

Tra le caratteristiche più apprezzate dai consumatori che scelgono le polizze digitali c’è l’elevata personalizzazione dell’assicurazione offerta dalle compagnie online. Ogni preventivo, infatti, viene realizzato su misura, inoltre le garanzie accessorie sono pensate appositamente per rispondere alle esigenze attuali degli utenti.

In questo modo, è possibile costruire una polizza completamente personalizzata, aggiungendo alle coperture di base soltanto le garanzie complementari realmente utili e adatte alle proprie necessità. Per quanto riguarda la polizza RC Auto, il mondo insurtech sta dedicando molta attenzione alla mobilità sostenibile. Per esempio, molte compagnie stanno formulando servizi dedicati ai proprietari di auto ibride ed elettriche, come un rimborso in caso di furto del cavo di ricarica inserito nella garanzia furto e incendio, oppure il traino dell’auto elettrica in caso di batteria completamente scarica incluso nella garanzia di assistenza stradale.

Le prospettive e le potenzialità dell’insurtech in Italia

Le compagnie assicurative continuano a investire nella digitalizzazione per rispondere alla crescente domanda di polizze online e processi digitali da parte dei consumatori. Secondo l’Osservatorio Fintech & Insurtech del Politecnico di Milano, nella seconda parte del 2023 le imprese di assicurazioni si concentreranno soprattutto sull’innovazione e la digitalizzazione dei processi di back office, puntando anche su progetti in grado di fornire dei ritorni nel breve termine.

Il 37% delle compagnie, inoltre, ha espresso l’intenzione di rafforzare le collaborazioni con il mondo insurtech, il 29% realizzerà progetti interni orientati alla digitalizzazione e il 26% prevede di effettuare investimenti in startup insurtech o PMI. Per l’80% delle assicurazioni censite dall’Italian Insurtech Association e dall’Osservatorio Fintech & Insurtech, la priorità di quest’anno sarà l’automatizzazione della gestione dei sinistri e dei processi di back office, interventi che offriranno indubbi vantaggi ai clienti rendendo le operazioni più semplici, veloci ed efficienti.

Per quanto concerne i consumatori, invece, l’utilizzo dei canali digitali per l’acquisto delle polizze assicurative continua ad aumentare e dovrebbe proseguire anche in futuro. Dalla ricerca dell’Osservatorio Fintech & Insurtech, la preferenza verso le polizze online è ormai consolidata nel campo delle assicurazioni auto e moto dove ha raggiunto il 55% dei casi, mentre per le polizze sulla casa arriva al 52%.

Ovviamente rimane ancora molta strada da fare, specialmente per allineare gli investimenti in startup insurtech in Italia a quelli degli altri paesi europei, ma la direzione intrapresa nel mondo assicurativo è quella del passaggio completo al digitale entro i prossimi anni.

