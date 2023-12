Grande successo per l’Italian Insurtech Summit 2023

La quarta edizione dell’

ha stabilito nuovi record, diventando l’evento di riferimento della comunità insurtech in Italia. La quarta edizione, intitolata

, si è svolta su un arco di 9 giorni, di cui 4 in presenza presso

di Milano e 5 completamente digitali, registrando una notevole affluenza.

Italian Insurtech Summit, i numeri record



1.600 i partecipanti in loco, di cui 300 dirigenti di grandi compagnie assicurative e società del settore, 57.000 visitatori al sito web, 360 relatori che si sono alternati sul palco del Summit per discutere del panorama assicurativo in Italia e delle nuove sfide che il settore dovrà affrontare. Oltre 300 aziende presenti con i loro esponenti, tra cui Generali, Telepass Assicura, Revo, Neossurance, WeFox, Tim e oltre 40 istituzioni coinvolte nell’iniziativa: sponsor, enti pubblici, associazioni e mondo accademico.



Questa edizione è stata sfidante, come suggerisce il suo titolo, Out of the Box, nato dall’intento di far uscire l’ecosistema insurtech dalla sua zona di comfort, al fine di valorizzare uno dei settori più importanti del Paese: il settore assicurativo, che rappresenta il 7% del PIL italiano. Uno dei principali temi di questa quarta edizione del Summit è stato quello delle competenze, una priorità fondamentale per l’ecosistema che ha dedicato due delle quattro giornate in presenza a questo argomento.

Ridurre il divario di competenze digitali presenti nella filiera assicurativa e avvicinare i giovani talenti al settore è una necessità prioritaria, poiché spesso il settore non viene percepito in modo attraente dai nuovi talenti. Secondo una delle ultime ricerche dell’IIA (Italian Insurtech Association), entro il 2025 si prevede l’inserimento di oltre 25.000 profili digitali nell’industria assicurativa, che sono estremamente difficili da trovare in quanto richiesti anche da altri settori.



Sul palco a Le Village by CA si sono alternati numerosi relatori che hanno affrontato e analizzato i temi più attuali, dall’attrazione dei talenti all’impatto dell’intelligenza artificiale nel settore, offrendo analisi, competenze e punti di vista per arricchire la consapevolezza su tutte le questioni più rilevanti per l’industria.

Tra i protagonisti anche Simone Ranucci Brandimarte, presidente e co-fondatore di IIA, che ha spiegato: “Posso dire, a conclusione di questa edizione, che la sfida è stata vinta e l’Insurtech è uscito dalla scatola in cui era stato rilegato. La grande affluenza ottenuta in questa quarta edizione di IIA Summit, e il valore dei partecipanti, dimostrano come l’innovazione digitale del settore assicurativo sia ormai al primo posto nelle esigenze di business dei principali player di mercato”.



Ai microfoni di Forbes Brandimarte ha anche aggiunto: “Siamo giunti alla consapevolezza che senza innovazione digitale non può esserci competitività e oggi l’industria è chiamata a rispondere ad un ulteriore sfida, ossia la ricerca e l’attrazione di talenti, poiché il vero promotore di innovazione in una filiera sono sempre le persone, ed è per questo che è importante stimolare il loro interesse verso il nostro mondo. Concludo ringraziando tutti quelli che hanno presenziato al Summit e ci hanno aiutato a renderlo l’evento insurtech più importante dell’anno.”



Il problema del reperire e attrarre competenze è un tema trasversale che riguarda più industries e proprio per questo l’IIA Summit si è inserito all’interno della Call Tech Action (CTA), un’iniziativa interdisciplinare congiunta di Assofintech, Italian Insurtech Association (IIA), ICE, SDA Bocconi, School of Management del Politecnico di Milano con Italian PropTech Network e Osservatorio Digital Innovation, patrocinata dal Comune di Milano. L’iniziativa ha visto una settimana di eventi, webinar e convegni, sparsi per la città di Milano con lo scopo di stimolare l’attenzione di studenti e giovani lavoratori nei confronti di nuovi settori professionali tra cui il fintech, il proptech e ovviamente l’insurtech.

I premiati dell’Italian Insurtech Awards 2023

Durante l’Italian Insurtech Summit si sono tenute anche due premiazioni, questi i vincitori:

Lifetime Achievement Award: Gianfranco Baldinotti

Insurance Digital Transformation: TIM e Yolo

BrokerTech Disruptor: TIM

Startup Insurtech of the Year: 1 WOPTA, 2 Eoliann s.r.l.s.b., 3 RiskCare e Aron Insurtech Platform

AI Excellence Award: Atumtek Group e Empireos Srl

Digital Platform Excellence Award: Blue Health Center S.r.l.

Insurance Product Innovation: REVO e Neosurance

Insurance Finance Award: Axieme

Environmental Sustainability Initiative: Generali Jeniot e Genius Analytics Srl

HealthTech Insurance Award: Blue Health Center S.r.l.

Smart Home Insurance Award: Vittoria Assicurazioni

Digital Bank Insurance Award: Yolo e Gruppo Sella

Embedded Insurance Award: REVO e Neosurance

Best Insurtech Collaboration: wefox e windtre

IIA Sustainability Awards



Broker of the Year: Wide Group

Looking Forward Broker: Assibro

Open and embedded Insurance: Bolttech

Insurance empowering other Industries Award: Besafe

Excellence in Service innovation: Generali jeniot

Insurance Solution excellence: Telepass & Itas

Excellence in Insurtech Partnership Award: Conte&Arcaplanet

Insurtech Platform: ICG insurtech Trading Platform

Excellence in Benefit: Generali Welion

Claim innovation platform awards: SINT

