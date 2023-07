Da Ancona la quattordicesima tappa di Small Giants: continua il viaggio di Forbes alla scoperta delle pmi

Small Giants tra “persone e ambiente”

Dall’di Ancona, hub di innovazione tecnologica in cui si incontrano talenti e startup,ha dato voce alle eccellenze marchigiane. Continua dunque. L’evento è stato realizzato in collaborazione con Confindustria. Il talk è stato moderato da, giornalista di Forbes ed executive editor del progetto Small Giants, ed è iniziato con i saluti istituzionali del presidente di Confindustria Ancona,

Il primo dei tre panel ha trattato il tema “persone e ambiente”, ponendo l’accendo sia sulle strategie sostenibili delle pmi, sia sull’importanza del capitale umano all’interno di queste organizzazioni. Sono intervenuti: Angelo Abate, ceo di Gumpab e anche fondatore e presidente di Unicorn; Andrea Bet, fondatore e ceo di Leanbet, che ha raccontato la filosofia “Lean”, improntata sullo snellimento dei processi interni e l’ottimizzazione delle risorse; Alessia Placchi, avvocata di LCA Studio Legale, che ha parlato delle strade legali per raggiungere gli obiettivi di sostenibilità e innovazione.

Nuove sinergie sul territorio

Nel secondo panel, intitolato “territorio e nuove sinergie”, i relatori hanno parlato di collaborazione e presenza sul territorio e dell’importanza di questo. Andrea Ballardini, head of partners development Alibaba.com, piattaforma che unisce fornitori, distributori e aziende in tutto il mondo. Ballardini ha parlato dell’importanza di valorizzare il made in Italy nel mondo, creando nuove sinergie tra imprese. Danilo Falappa, fondatore e direttore generale di Innoliving ha spiegato la filosofia che unisce l’innovazione al concetto dell’abitare. Infine Alberto Rossi, fondatore e amministratore delegato di FMG, ha trattato il tema della logistica nel porto di Ancona, luogo strategico per fare rete imprenditoriale nelle Marche, in Italia e anche negli altri porti dell’Adriatico.

Servizi alle pmi

Nell’ultimo panel, dedicato ai “servizi alle pmi”, sono intervenuti: Davide Crugnale, capo area centro adriatico di Banca Ifis, che ha sottolineato l’impegno di Banca Ifis nell’offrire soluzioni innovative e un concreto supporto alle pmi italiane per aiutarle nell’innovazione e nella digitalizzazione dei processi; Luca Como, head of dirty channel sales di Samsung, ha parlato di workplace, cybersecurity e hybrid working; Saul Cremona, regional manager di Edenred Italia ha spiegato le soluzioni più innovative per il benessere aziendale e come queste possano incidere sul business.

Leggi anche: Continua il viaggio di Forbes alla scoperta delle pmi: a Cagliari la tredicesima tappa di Small Giants

Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona

Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona

Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona

Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona Forbes Small Giants - Ancona

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.