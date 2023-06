Continua il viaggio di Forbes alla scoperta delle pmi: a Cagliari la tredicesima tappa di Small Giants

Nel secondo panel, dedicato ai “servizi alle pmi”, sono intervenuti: Giorgio Emiliani, fleet by dealer manager di Alfa Romeo, che ha spiegato l’importanza della transizione energetica, i servizi di mobilità elettrica offerti e leve strategiche su cui Stellantis sta puntando; Angelo Rizzotto, responsabile commercial banking customer relationship management Isole di Banca Ifis che ha sottolineato l’impegno di Banca Ifis nell’offrire soluzioni innovative e un concreto supporto alle pmi italiane per aiutarle nell’innovazione e nella digitalizzazione dei processi; Alessandro Castiglione, area manager di Edenred che ha parlato di soluzioni welfare per le imprese.

Tecnologia per le imprese

A parlare di “tecnologia per le imprese” sono stati: Luca Como, head of disty channels sales di Samsung che ha parlato di workplace, cybersecurity e hybrid working, illustrando i prodotti destinati alle pmi pensati da Samsung; Nicola Davanzo, head of sales Alibaba.com che ha evidenziato gli strumenti a disposizione della piattaforma B2B per valorizzare il made in Italy ed esportarlo; Francesco Balacco, sales manager Piccole medie imprese, Francia, Benelux e Sud Europa di TikTok che ha parlato delle potenzialità derivanti dall’utilizzo di TikTok per le pmi.