Mai così tanti: la classifica aggiornata dei miliardari italiani

In testa alla classifica c’è sempre Giovanni Ferrero, con 40 miliardi di dollari (erano 38,9 al momento della pubblicazione della classifica annuale di Forbes). Lo segue Giorgio Armani, con 12,4 (erano 11,1). Il terzo posto, che Silvio Berlusconi ha occupato fino alla sua morte, il 12 giugno, è ora di Sergio Stevanato, presidente emerito di Stevanato Group, uno dei più grandi produttori mondiali di fiale di vetro e cartucce per le penne d’insulina, con 7,6 miliardi.

L’eredità di Berlusconi

L’aumento dei nomi in classifica è soprattutto una conseguenza della morte di Berlusconi. L’ex presidente del Consiglio ha lasciato il controllo di Fininvest ai figli Marina e Pier Silvio, nati dal matrimonio con Carla Elvira Lucia Dall’Oglio. Insieme, i due hanno in mano il 53% del gruppo, che possiede il 41,5% di Mfe – MediaForEurope, il 53,3% di Mondadori, il 30,1% di Banca Mediolanum, il Monza, società immobiliari e il Teatro Manzoni.

Marina e Pier Silvio Berlusconi, secondo i calcoli di Forbes, hanno oggi un patrimonio di 1,9 miliardi di dollari e si trovano al 40esimo posto in classifica. Barbara, Eleonora e Luigi, i tre figli nati dal matrimonio tra Berlusconi e Veronica Lario, hanno ricevuto quote minori, ma sufficienti a farli entrare nella graduatoria: sono al 65esimo posto, con un patrimonio di un miliardo.

Già il record di 64 miliardari registrato in primavera aveva la stessa spiegazione: la suddivisione del patrimonio di Leonardo Del Vecchio, morto il 27 giugno 2022, aveva reso miliardari gli otto eredi.

Nessuno è uscito dalla classifica tra aprile e oggi. È rientrato, invece, Luigi Cremonini, che con la sua Inalca rifornisce di carne catene come McDonald’s e Burger King.

Gli altri miliardari italiani

La donna più ricca, Massimiliana Landini Aleotti, proprietaria dell’azienda farmaceutica Menarini, è al quarto posto, con un patrimonio di 6,9 miliardi di dollari. Alle sue spalle ci sono Piero Ferrari, figlio di Enzo, con 6,7 miliardi, e la coppia formata da Patrizio Bertelli e Miuccia Prada, con 5,8.

Luca Garavoglia, presidente del gruppo Campari, è ottavo, con un patrimonio di 5,1 miliardi. Entra nelle prime dieci posizioni anche la sorella, Alessandra, che con 4,3 miliardi è appaiata a Giuseppe Crippa, fondatore di Technoprobe, azienda lombarda di schede per testare i microchip.

È italiano anche il miliardario più giovane del mondo: Clemente Del Vecchio, figlio 19enne di Leonardo, che è 11esimo con un patrimonio di 3,9 miliardi. Gli unici altri under 40 sono sempre eredi del fondatore di Luxottica: i figli Luca e Leonardo Maria e Rocco Basilico, nato dal matrimonio tra il banchiere Paolo Basilico e Nicoletta Zampillo, che avrebbe poi sposato Del Vecchio.

Sono invece 17 i miliardari che hanno almeno 80 anni. Il più anziano è Armani, che ne ha 89.

La classifica dei miliardari italiani

Di seguito la classifica completa dei miliardari italiani. Tutte le cifre sono espresse in dollari e sono aggiornate alle 11 di giovedì 13 luglio.

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 40,0 miliardi

2 | Giorgio Armani

Patrimonio: 12,4 miliardi

3 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 7,6 miliardi

4 | Massimiliana Landini Aleotti

Patrimonio: 6,9 miliardi

5 | Piero Ferrari

Patrimonio: 6,7 miliardi

6 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 5,8 miliardi

6 | Miuccia Prada

Patrimonio: 5,8 miliardi

8 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 5,1 miliardi

9 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 4,3 miliardi

9 | Alessandra Garavoglia e famiglia

Patrimonio: 4,3 miliardi

11 | Claudio Del Vecchio

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Rocco Basilico

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Clemente Del Vecchio

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Leonardo Maria Del Vecchio

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Luca Del Vecchio

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Marisa Del Vecchio

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Nicoletta Zampillo

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Paola Del Vecchio

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 3,9 miliardi

11 | Remo Ruffini

Patrimonio: 3,9 miliardi

21 | Giuseppe De’Longhi e famiglia

Patrimonio: 3,8 miliardi

22 | Brunello Cucinelli e famiglia

Patrimonio: 3,4 miliardi

22 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,4 miliardi

22 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 3,4 miliardi

22 | Luciano Benetton

Patrimonio: 3,4 miliardi

26 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 3,3 miliardi

26 | Isabella Seragnoli

Patrimonio: 3,3 miliardi

28 | Gustavo Denegri e famiglia

Patrimonio: 2,9 miliardi

28 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,9 miliardi

30 | Paolo Rocca

Patrimonio: 2,7 miliardi

30 | Gianfelice Rocca

Patrimonio: 2,7 miliardi

32 | Alberto Prada

Patrimonio: 2,5 miliardi

32 | Marina Prada

Patrimonio: 2,5 miliardi

34 | Augusto Perfetti

Patrimonio: 2,4 miliardi

34 | Giorgio Perfetti

Patrimonio: 2,4 miliardi

36 | Domenico Dolce

Patrimonio: 2,3 miliardi

36 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 2,3 miliardi

38 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 2,1 miliardi

39 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2,0 miliardi

40 | Marina Berlusconi

Patrimonio: 1,9 miliardi

40 | Pier Silvio Berlusconi

Patrimonio: 1,9 miliardi

42 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,8 miliardi

42 | Giovanni Arvedi

Patrimonio: 1,8 miliardi

42 | John Elkann

Patrimonio: 1,8 miliardi

45 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,7 miliardi

46 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,6 miliardi

46 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,6 miliardi

46 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio e famiglia

Patrimonio: 1,6 miliardi

49 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,5 miliardi

49 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,5 miliardi

49 | Federico De Nora

Patrimonio: 1,5 miliardi

52 | Mario Moretti Polegato e famiglia

Patrimonio: 1,4 miliardi

52 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,4 miliardi

54 | Sandro Veronesi e famiglia

Patrimonio: 1,3 miliardi

54 | Annalisa Doris

Patrimonio: 1,3 miliardi

54 | Massimo Doris

Patrimonio: 1,3 miliardi

54 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

58 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

58 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,2 miliardi

58 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,2 miliardi

58 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,2 miliardi

58 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,2 miliardi

63 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,1 miliardi

63 | Luigi Cremonini e famiglia

Patrimonio: 1,1 miliardi

65 | Barbara Berlusconi

Patrimonio: 1,0 miliardi

65 | Eleonora Berlusconi

Patrimonio: 1,0 miliardi

65 | Luigi Berlusconi

Patrimonio: 1,0 miliardi

65 | Danilo Iervolino

Patrimonio: 1,0 miliardi

65 | Fulvio Montipò e famiglia

Patrimonio: 1,0 miliardi

