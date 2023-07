“Niente liquidazione e ghosting”: così gli ex lavoratori di Twitter in Africa accusano Elon Musk

Come ha riportato la Cnn, ex-dipendenti dell’unico ufficio di Twitter in Africa hanno riferito che l’azienda li ha “abbandonati” senza alcuna risposta e che non hanno ancora ricevuto il pagamento delle liquidazioni mesi dopo essere stati licenziati. Questo problema si aggiunge alle crescenti difficoltà per la piattaforma dopo l’acquisizione da parte di Elon Musk e la concorrenza di Threads.

Aspetti principali

Secondo quanto riportato dalla Cnn, citando diverse fonti anonime, i lavoratori licenziati dall’ufficio di Twitter ad Accra, in Ghana, non hanno ancora ricevuto il pagamento delle liquidazioni, nonostante il licenziamento avvenuto più di sette mesi fa.

La piattaforma ha licenziato quasi tutto il personale nella capitale ghanese, circa una dozzina di lavoratori, solo quattro giorni dopo l’apertura dell’ufficio. Alcuni dei dipendenti si erano trasferiti in Ghana per il lavoro e dipendevano da esso per rimanere legalmente nel Paese.

solo quattro giorni dopo l’apertura dell’ufficio. Alcuni dei dipendenti si erano trasferiti in Ghana per il lavoro e dipendevano da esso per rimanere legalmente nel Paese. Ex-dipendenti, che hanno preferito mantenere l’anonimato a causa della firma di accordi di non divulgazione, hanno detto alla Cnn di aver accettato l’offerta di Twitter di pagare tre mesi di liquidazione, così come i costi legali sostenuti durante le trattative e i costi di rimpatrio per il personale straniero.

I precedenti dipendenti, che sono stati collocati altrove dopo aver accettato le condizioni, hanno notato che l’offerta era inferiore a quella ricevuta dai lavoratori altrove , ma hanno dichiarato che l’azienda li ha abbandonati non rispondendo alle loro richieste e lasciandoli senza alcuna risposta fino a quando non hanno accettato le sue condizioni.

, ma hanno dichiarato che l’azienda li ha abbandonati non rispondendo alle loro richieste e lasciandoli senza alcuna risposta fino a quando non hanno accettato le sue condizioni. Carla Olympio , avvocato che rappresenta gli ex-dipendenti, ha dichiarato alla Cnn che da allora ci sono stati pochi progressi e ha aggiunto che Twitter non ha mai definitivamente concordato l’offerta e ha mantenuto un “silenzio totale” da maggio, poco dopo che l’accordo era stato raggiunto.

, avvocato che rappresenta gli ex-dipendenti, ha dichiarato alla Cnn che da allora ci sono stati pochi progressi e ha aggiunto che Twitter non ha mai definitivamente concordato l’offerta e ha mantenuto un “silenzio totale” da maggio, poco dopo che l’accordo era stato raggiunto. Un portavoce del Ministero dell’Occupazione e delle Relazioni Sindacali del Ghana ha dichiarato alla Cnn che sta indagando sulle accuse, mentre Twitter ha risposto alla richiesta di commento di Forbes con una emoji rappresentante un escremento.

Sullo sfondo

Musk ha iniziato a ridurre drasticamente il numero di dipendenti di Twitter quasi immediatamente dopo aver acquisito la piattaforma in modo controverso per 44 miliardi di dollari nel 2022. I tagli sono stati profondi, passando da 8.000 dipendenti a circa 1.500, una riduzione dell’80%, e Musk ha affermato di non avere scelta dato il bisogno di ridurre i costi. È stata una delle numerose modifiche impopolari apportate da Musk alla piattaforma, tra cui modifiche al sistema di verifica, l’introduzione di una versione a pagamento della piattaforma e la revisione delle politiche di moderazione dei contenuti, che hanno destato preoccupazioni sia tra i regolatori che tra gli utenti riguardo alla capacità di Twitter di mantenere in funzione la piattaforma o soddisfare i propri obblighi legali.

Gli inserzionisti, secondo quanto riferito, hanno abbandonato la piattaforma in massa da quando Musk ha preso il controllo, i ricavi pubblicitari sono diminuiti e gli utenti si stanno spostando verso competitor, in particolare Threads, un rivale collegato a Instagram. Threads ha già superato i 100 milioni di utenti in meno di una settimana e rappresenta una delle maggiori minacce per Twitter.

Vicende da considerare

Musk e Twitter stanno già affrontando azioni legali riguardo ai licenziamenti di massa, inclusa una causa riguardante presunta discriminazione e il rifiuto di pagare bonus e liquidazioni al personale. La scorsa settimana, Courtney McMillian, ex responsabile del programma di benefici per i dipendenti di Twitter, ha intentato una causa collettiva sostenendo che l’azienda ha rifiutato di pagare almeno 500 milioni di dollari di liquidazioni promesse, ai sensi di una politica creata dall’azienda nel 2019. La causa sostiene che molti dipendenti di Twitter non hanno ricevuto nulla o meno dell’importo concordato.

Quanto vale il patrimonio di Musk

250,4 miliardi di dollari. Questa è la stima di Forbes riguardo al patrimonio di Musk, secondo il tracker in tempo reale. La fortuna di Musk lo posiziona al vertice della lista di Forbes delle persone più ricche del mondo, superando il magnate francese dei beni di lusso Bernard Arnault e il fondatore di Amazon Jeff Bezos, rispettivamente secondo e terzo nella classifica delle persone più ricche del mondo, con un divario di circa 11 miliardi di dollari e 93 miliardi di dollari rispetto a Musk. La ricchezza di Musk deriva principalmente dalla sua partecipazione alla casa automobilistica Tesla, parte di un gruppo di preziose aziende da lui fondate, che include anche SpaceX, Neuralink e Boring Company.