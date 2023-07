L’ascesa del padel: Italia protagonista in un’industria che vale 2 miliardi di euro a livello globale

Negli ultimi anni, il padel ha fatto registrare un aumento del numero di appassionati e praticanti che lascia intravedere un futuro da vero e proprio sport globale. Attualmente l’intera industria viene valutata attorno aitra infrastrutture, attrezzature e segmento professionale.

Il boom coinvolge diversi paesi del mondo: dal Regno Unito alla Francia, passando per la Germania fino all’Italia. Il nostro paese si posiziona secondo in assoluto per numero di strutture a livello globale: a gennaio 2023 si contavano 6.470 campi da padel, dopo che solo nel 2022 ne erano stati costruiti quasi 1.800, con un incremento del +39% rispetto all’anno precedente.

A rivelarlo è il Global Padel Report pubblicato da Monitor Deloitte e Playatomic, indagine che traccia l’espansione di questa nuova industria in Italia e nel mondo.

Dietro solo alla Spagna per numero di campi da padel

Nella speciale classifica, il nostro paese è davanti alla Svezia, con 4.200 strutture all’inizio di quest’anno, e dietro soltanto alla Spagna, regina incontrastata con 15.300 campi. Si stima che entro il 2026 ci saranno circa 85mila campi da padel in tutto il mondo, più del doppio della cifra attuale di quasi 40mila.

“Il padel ha conosciuto un vero e proprio boom negli ultimi anni in Italia, non solo a livello sportivo ma anche in termini di infrastrutture e investimenti”, commenta Luigi Onorato, partner di Monitor Deloitte.

“Il report realizzato da Monitor Deloitte Spagna e Playatomic evidenzia come la crescita sia destinata a proseguire, raggiungendo una dimensione sempre più globale e ponendosi come un’alternativa concreta agli sport più tradizionali”.

La crescita degli eventi professionali

L’Italia ribadisce il secondo posto – sempre alle spalle degli spagnoli e davanti al Messico – anche per quanto riguarda gli eventi professionali disputati sul territorio nazionale: nel 2022 sono stati 13, di cui 11 organizzati dalla Federazione Internazionale Padel e 2 appartenenti al Premier Padel.

“Questa nuova edizione del Global Padel Report rivela quali paesi saranno presto l’epicentro di questa disciplina. Abbiamo fatto un enorme sforzo per comprendere i fattori che stanno aiutando lo sport a diventare un fenomeno globale”, dice Pablo Carro, co-fondatore e cco di Playtomic.

“Grazie a questa relazione, ci siamo resi conto che la comunità interconnessa creata attraverso il padel facilita le relazioni sociali e lo rende uno stile di vita autentico, in grado di andare oltre il divertimento e lo sport”.

