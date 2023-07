Come questa startup italiana permette di investire nel mercato immobiliare con soli 50 euro

Investire nel settore immobiliare con soli 50 euro. È davvero fattibile? È ciò che vuole rendere possibile Piece, neonata piattaforma tech che democratizza e semplifica gli investimenti in immobili. L’idea dei tre fondatori Kentaro Sohara, Lorenzo Dellarossa e Riccardo Momigliano è quella di consentire alle nuove generazioni di investire nel settore senza barriere all’ingresso, partecipando per quota ai profitti derivanti dalla proprietà dell’immobile, dalla sua locazione e dal potenziale apprezzamento del valore dell’investimento in caso di vendita.

In sostanza, la piattaforma vuole fare in modo che operare nel mercato immobiliare sia semplice come effettuare operazioni in Borsa. Gli investitori potranno infatti inoltre vendere le proprie quote su un mercato secondario nello stesso modo in cui si scambiano le azioni, mentre la piattaforma, attraverso partnership locali, si occuperà di ridurre al minimo i rischi operativi.

Gli investitori

L’idea è piaciuta molto anche gli investitori. StartupGym, venture studio italiano fondato da Giuseppe Balzano, Enrico Pandian e Tarek Fahmy, sta guidando un round di finanziamento pre-seed da 650mila euro, che consentirà a Piece di dotarsi dell’infrastruttura tecnologica necessaria e di reperire, gestire e offrire proprietà immobiliari in Italia e all’estero. Accanto a StartupGym, la raccolta vede la partecipazione di investitori italiani e internazionali, tra cui l’ex giocatore del Milan Keisuke Honda.

Dare potere a una nuova generazione di investitori

“Attualmente, in diversi Paesi, non esiste un prodotto tecnologico che consenta di investire solo in una quota di immobile, escludendo così la maggior parte delle nuove generazioni dall’investimento immobiliare”, ha commentato Dellarossa. “Per questo noi di Piece crediamo che l’accesso a questo mercato debba essere re-inventato e soprattutto democratizzato”, ha sottolineato Momigliano. “Con il supporto di StartupGym e dei nostri investitori – ha ribadito Sohara – siamo fiduciosi nella nostra capacità di rivoluzionare il panorama degli investimenti immobiliari e di dare potere a una nuova generazione di investitori”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.