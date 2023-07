Arrivano gli Open Badge, le certificazioni digitali di Federformazione da condividere facilmente online

È la memoria digitale delle competenze, la casa dei metadati delle persone, un’applicazione ideata per il rilascio e la verifica veloce di certificati digitali, proposta da, – lanata nel maggio 2010 – che ha lo scopo di sensibilizzare, promuovere e diffondere la cultura della transizione digitale attraverso la certificazione Open Badge.

Si tratta di attestati digitali rilasciati da BadgeHub che accreditano conoscenze disciplinari, abilità personali (soft skills), competenze tecniche acquisite. Sono costituiti da una parte grafica, l’immagine, e da alcune specifiche, i metadati, che indicano una competenza acquisita, un’abilità o un obiettivo raggiunto, il metodo utilizzato per verificarla, l’indicazione di chi l’ha rilasciata e l’identità di chi l’ha ottenuta. Sono garantiti dall’ente che li eroga e riconosciuti a livello internazionale.

La gamification

Open Badge utilizza i linguaggi della gamification. Metodi in grado di aumentare la motivazione all’apprendimento e di rendere più efficace l’intero processo formativo: le persone sono più motivate se vedono riconosciuti i propri sforzi, al contrario tendono a perdere interesse verso attività che non portano gratificazione. I badge, inoltre, sono così flessibili da permettere di creare differenti meccanismi di gamification. Rendere concreti e visualizzabili i risultati, è dunque, un’importante leva motivazionale.

L’obiettivo

“L’obiettivo degli Open Badge – spiega Laura Mazza, presidente di Federformazione – è rendere maggiormente spendibili le competenze acquisite.; permettere alle persone di proporsi, attraverso i social network, alle aziende che selezionano figure con specifiche conoscenze, abilità e competenze; validare e valorizzare quanto appreso negli anni e renderlo visibile con l’e- Portfolio personale. Consentono di migliorare e accrescere le proprie competenze certificate, favorendo la crescita personale e l’employability, e integrano il curriculum vitae personale elettronico”.

La piattaforma consente il rilascio di certificazioni digitali, cioè un open badge, una rappresentazione virtuale di una presenza, conoscenza, competenza e qualifica che si è acquisita attraverso una esperienza o tramite una attività formativa sia in presenza che online.

Un biglietto da visita incisivo e sempre aggiornato

Gli open badge consentono di riconoscere facilmente ed in maniera ampia e condivisa le esperienze e le abilità acquisite per mezzo di una varietà di attività svolte, indipendentemente dall’età o dal background delle persone. Inoltre permettono di condividere interessi e passioni valorizzando tutte le esperienze acquisite sia in ambito formale, sia in ambito non-formale. Gli enti e le organizzazioni attive su OpenBadge creano ed emettono certificazioni digitali, consentendo agli utenti di creare la propria collezione digitale in maniera da condividerla agevolmente sul web, sui canali social ed anche su carta.

In questo modo si ottiene un vero e proprio biglietto da visita aggiornato e particolareggiato, che offre un’immagine moderna e incisiva dei soggetti che l’hanno emesso.

Ma quali sono esattamente le informazioni che contengono gli open badge? “Le informazioni (metadati) che possono essere visualizzate quando si condividono gli open badge – aggiunge Laura Mazza – permettono di prendere visione di programmi formativi, di agende di attività, di materie studiate, di progetti nei quali si è operato, della durata e delle modalità di svolgimento delle esperienze maturate e di molto altro. Tutti gli open badge sono contenuti nello zainetto personale di ciascun utente e possono essere condivisi su blog, siti web, portfolio elettronici, reti professionali, domande di lavoro, siti di social media e nella propria firma in calce alle e-mail”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.