Oggetti di design a prezzi accessibili: il marchio ferrarese Candyslab dell’imprenditrice Ying Cao

A volte sono le idee più semplici a essere le migliori. Come quella che ha portato alla nascita di Candyslab, marchio ferrarese specializzato nella creazione di oggetti di design che sappiano semplificare la vita di ogni giorno. Accessori utili e dal design accattivante, per la persona e per la casa, capaci di infondere personalità e grinta.

Una formula commerciale innovativa nel settore del complemento arredo, dell’illuminazione e degli accessori, che comprende all’interno della struttura aziendale il processo di creatività, realizzazione, commercializzazione e comunicazione dei prodotti.

Ying Cao: l’imprenditrice di origini cinesi mente del progetto

Mente e anima del progetto è l’imprenditrice di origini cinesi Ying Cao: dopo una laurea in Cina e una in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Bologna, dal 1999 al 2009 ha lavorato per aziende storiche italiane nel settore del lusso.

Nel 2009 decide di mettersi in proprio fondando la Candy’s International a Ferrara, azienda che offre servizi, assistenze e consulenze al sistema retail dei brand italiani di grande dimensione, per il loro sviluppo e processo di internazionalizzazione, nel settore del fashion e del lusso.

Candyslab: un marchio democratico

Per Ying Cao arriva la grande soddisfazione professionale. Nel 2015 decide di lanciare il marchio commerciale SUN D, introducendo la stampa 3D di grande dimensione nel settore del display e scegliendo una tecnologia che prevede l’utilizzo del filo in PLA, ovvero un biopolimero ottenuto da materie prime rinnovabili di origine vegetale come l’amido di mais eco-compostabile.

Candyslab arriva nel 2019, quando Ying Cao decide di dare vita a un marchio democratico che possa soddisfare le piccole-grandi esigenze del quotidiano mettendo il buonumore. Chiave del successo di Candyslab è anche una formula commerciale B2C innovativa, ovvero il “phygital shop”, che collega la vendita online a quella offline, con negozio fisico sperimentale a Ferrara e un sito e-commerce e marketplace e per la distribuzione B2B invece tramite le fiere di settore.

Le icone del marchio Candyslab

Pensati per un pubblico vario ed eterogeneo, dalla gen Z fino ai baby boomers, passando per i millennials, gli accessori proposti da Candyslab si dividono in Cool to live, Cool to use e Cool to wear, abbracciando la decorazione fino all’illuminazione, passando per la moda e gli articoli di tendenza. Negli anni, tante le icone che l’azienda ha creato.

Emanuele Colombo Candys Ferrara Kira statua pantera Lampada Kiss rossa Olympus Digital Camera Kira Insegna Led Bocca Kira blu laccata Sgabello donna

Tra queste spicca la statua Pantera Kira, il complemento arredo più desiderato di Candyslab. Una pantera elegante e regale, realizzata in soffiaggio con stampo industriale, pensata per dare un tocco grintoso all’arredamento.

Poi ci sono la lampada Candy, un complemento arredo a forma di caramella e dall’anima pop, disponibile in più varianti e in grafiche differenti, e il tavolo Ciliegia, composto da una ciliegia gigante decorativa, realizzata con materiali leggeri e resistenti e da un pannello in plexiglass. Iconiche poi, anche le serie Eva, Fiori, Kiss e Vicky, che contribuiscono a portare spensieratezza e colore alla vita di tutti i giorni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.