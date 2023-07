La prima medaglia olimpica italiana: 1.200 attrezzature Technogym per i 15mila atleti di Parigi 2024

Esattamente fra un anno, il 26 luglio 2024, si apriranno le Olimpiadi di Parigi. L’Italia si è già aggiudicata una medaglia: Technogym infatti sarà fornitore ufficiale per la preparazione dei 15mila atleti partecipanti. Per Technogym, azienda nota in tutto il mondo per le attrezzature e le tecnologie digitali per il fitness, lo sport e la salute, Parigi 2024 rappresenterà la nona esperienza olimpica dopo Sydney 2000, Atene 2004, Torino 2006, Pechino 2008, Londra 2012, Rio 2016, Pyeongchang 2018 e Tokyo 2020

A Parigi Technogym allestirà 26 centri di preparazione atletica con un totale di oltre 1200 attrezzi all’interno dei cinque villaggi olimpici, del media village e degli impianti sportivi in cui si svolgeranno le gare. Gli atleti potranno contare non solo sulle migliori attrezzature, ma grazie al Technogym Ecosystem, l’ecosistema digitale dell’azienda che comprende attrezzi connessi, applicazioni e servizi digitali di intelligenza artificiale, potranno connettersi al loro programma personalizzato di allenamento ed accedere ad un quadro completo di dati e opzioni di esercizio.

I villaggi olimpici

Per quanto riguarda i villaggi olimpici, a Saint Denis, dove sarà alloggiata la maggior parte degli atleti, è prevista la palestra più grande, con una superficie di circa 2000 mq. Le strutture Technogym saranno presenti anche a Marsiglia, dove verranno ospitati i velisti, a Lille, alloggio degli atleti di pallamano e basket, a Chateauroux, casa per chi pratica discipline di tiro e a Tahiti, nella Polinesia Francese, location destinata ai surfisti. A queste bisogna aggiungere anche una palestra dedicata ai giornalisti accreditati e alle delegazioni dei media che saranno ospitate al media village di Parigi.

Altre strutture di Technogym

Oltre ai centri di preparazione atletica nelle aree residenziali dei villaggi olimpici, Technogym metterà a disposizione degli atleti anche delle aree di allenamento all’interno degli impianti di competizione, studiate specificamente per le esigenze di riscaldamento e di defaticamento delle diverse discipline. Da segnalare a Parigi anche la presenza di alcuni campi di gara in contesti inusuali e di grande fascino storico: da Place de la Concorde, dove si disputeranno le gare di skateboard e basket 3×3, alla Tour Eiffel, che farà da sfondo al beach volley, fino al leggendario Roland Garros, dove si giocherà il torneo di tennis olimpico, passando per il Grand Palais, che ospiterà la scherma.

