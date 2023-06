Le due persone più ricche del mondo insieme: Elon Musk e Bernard Arnault a pranzo a Parigi

(Photo by Patrick Pleul – Pool/Getty Images)

Fatti chiave

Arnault, il 74enne con un patrimonio di famiglia stimato di 233 miliardi di dollari, ha dichiarato al programma francese Quotidien che avrebbe incontrato a pranzo il ceo di Tesla, che ha un patrimonio di 237 miliardi di dollari, perché “lo conosco [e] penso che è un imprenditore eccezionale”.

I due hanno mangiato al Cheval Blanc, la catena di hotel di lusso di proprietà di Lvmh Moët Hennessy Louis Vuitton, il conglomerato di beni di lusso fondato da Arnault nel 1987, secondo Bloomberg.

Il ceo di Lvmh ha portato con sé anche i suoi figli, Antoine e Alexandre Arnault, rispettivamente di 46 e 31 anni, mentre Musk era accompagnato da sua madre, Maye, come ha mostrato un post su Instagram di Antoine.

Non è stato possibile sapere cosa il gruppo avesse mangiato durante il pasto.

Background

, le due persone più ricche del mondo, hanno pranzato insieme a Parigi venerdì, incontrandosi in un hotel di lusso con i familiari stretti prima di una conferenza sulla tecnologia ospitata da un’azienda di proprietà di Arnault, dove Musk è stato uno dei relatori.

La natura della discussione di Musk e Arnault durante il pranzo non è stata resa pubblica, ma avrebbe potuto includere discorsi sul coinvolgimento di Arnault con i social media e la pubblicità.

Twitter ha lottato con la diminuzione delle entrate pubblicitarie da quando Musk lo aveva acquistato in ottobre, ma l’imprenditore ha appena ceduto le redini, annunciando una nuova era per la piattaforma.

Dopo il pranzo con Arnault, Musk dovrebbe anche parlare a un evento Viva Technology, ospitato dalle società pubblicitarie Publicis Groupe SA e Les Echos, di proprietà di Lvmh di Arnault. La holding di Arnault, Agache, sostiene una società di venture capital con investimenti nella società madre di TikTok, ByteDance.

A margine

Musk è in Francia questa settimana per incontrare il presidente Emmanuel Macron per discutere della costruzione di una fabbrica Tesla nel Paese. Macron ha pubblicato una foto dei due uomini sorridenti sul suo Twitter venerdì mattina con la didascalia: “Lavoriamo insieme! #ScegliFrancia”.

La valutazione di Forbes

Insieme, i due uomini condividono un valore totale di circa 470 miliardi di dollari. Musk è risalito nella classifica di persona più ricca del mondo all’inizio di questo mese, poiché le azioni di Tesla hanno seguito una traiettoria al rialzo.

La stragrande maggioranza della fortuna di Arnault deriva dalla sua proprietà di Lvmh, che comprende oltre 70 marchi di lusso come Fendi, Givenchy e Tiffany & Co.

