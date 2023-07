Dalla crioterapia ai test molecolari: i percorsi antiage di The Longevity Suite

Articolo tratto dal numero di luglio 2023 di Forbes Italia. Abbonati!

Il compito principale nella vita di ognuno è dare alla luce se stesso, ci ricordava Erich Fromm. Parafrasando l’aforisma del filosofo e psicologo tedesco, si potrebbe dire che per l’essere umano la massima realizzazione consista nel riuscire a esprimere la migliore versione se stesso. Una mission in riferimento alla quale The Longevity Suite, tra le più evolute biohacking e antiage city clinic europee, si è posta l’ambizione di essere un affidabile alleato per la propria clientela. Il metodo Longevity nasce dal lavoro di oltre 20 anni di ricerca del team di Massimo Gualerzi, medico cardiologo, cofondatore e direttore scientifico, dal know-how farmaceutico di Elisa Mondelli, cofondatrice e head of business excellence, e dalla visione di Luigi Caterino, cofondatore e ceo.

“Il valore aggiunto di The Longevity Suite risiede nell’impegno e nella volontà di prevenire e ridurre l’infiammazione, e quindi l’intero processo di invecchiamento, ponendo così le basi per potere vivere per il maggior tempo possibile al meglio delle proprie possibilità, in modo consapevole”, spiega Gualerzi. All’inizio di qualsiasi programma di salute e benessere il cliente verrà sottoposto a un Longevity Checkup, che costituisce le fondamenta del protocollo dei trattamenti per il raggiungimento degli obiettivi, attraverso un algoritmo in grado di monitorare lo stato di benessere e salute del singolo.

I trattamenti di The Longevity Suite

È così possibile sottoporsi a test mirati, come quello relativo allo stress ossidativo – responsabile dell’invecchiamento precoce – o quello per verificare la definizione della body composition, o ancora quelli sono lo stato generale della pelle e del sonno. In questo modo, verranno delineati percorsi su misura: trattamenti corpo, prodotti cosmeceutici, piano nutrizionale, consigli fitness e sessioni di mindfulness interagiranno così per assicurare il raggiungimento di un benessere a 360° che possa diventare parte di una agevole e sana routine quotidiana.

L’offerta di trattamenti a catalogo che offre la clinica comprende la Cryosuite Total Body, che sfrutta i benefici del freddo attraverso la permanenza del corpo in una stanza con temperatura tra i -85°C e i -95° C, per un intervallo di tempo compreso tra i tre e i cinque minuti, per diminuire l’infiammazione cronica, e quindi l’invecchiamento, ma anche accelerare il metabolismo e ringiovanire la pelle, migliorando così anche l’umore e il ritmo sonno-veglia. È inoltre possibile effettuare diversi protocolli anti-age, mirati a stimolare la rigenerazione dei tessuti intervenendo inoltre sullo stato di salute e, di conseguenza, sul tono della pelle, garantendo un’esperienza completa, rilassante e rigenerante.

Il benessere mentale

Per il benessere mentale si possono costruire percorsi multisensoriali, rilassanti e de-stress che permettono di raggiungere un equilibrio tra corpo e mente sana, aumentando la capacità di concentrazione e, di conseguenza, facilitando il raggiungimento degli obiettivi di salute, con un impatto sulla gestione dello stress. Un’altra componente fondamentale della proposta è il detox con il semi-digiuno: infine, nell’ambito della medicina rigenerativa, l’ozonoterapia aiuta a prevenire diverse patologie, insieme alla Iv Therapy – terapia infusionale di vitamine e minerali – che ottimizza e permette il completo assorbimento di tutti i nutrienti per le cellule del corpo.

Grazie alla recente acquisizione di Lipinutragen, The Longevity Suite ha concretizzato il percorso già intrapreso per elevare il valore scientifico dei protocolli, servizi e prodotti offerti nelle city clinic di sua competenza, grazie all’introduzione del Longevity Molecular Profile. Si tratta di un prelievo del sangue, analizzato da un robot di laboratorio con screening dei seguenti parametri: inflammaging, risposta metabolica, salute cardio-vascolare, protezione immunitaria, reattività allo stress cellulare e indice di neuro-protezione. A partire dall’analisi dell’equilibrio molecolare così ricavata, è possibile valutare l’epigenetica, ovvero riconoscere quali condizioni di stress o stile di vita influiscono sui segnali che la cellula riceve per adattarsi e, di conseguenza, definire un piano di trattamenti per ribilanciarne lo stato.

Un gruppo internazionale

Oggi presente in modo capillare sul territorio nazionale e internazionale e intenzionata a potenziare la propria presenza sui mercati spagnoli, portoghesi, svizzeri e medio orientali, The Longevity Suite è approdata a maggio anche a Olbia, consolidando la sua presenza in Costa Smeralda, dopo i centri già presenti a Porto Cervo e Porto Rotondo. La nuova clinica completa l’offerta classica anche con servizi di natura medicale: le specializzazioni includono la chirurgia plastica e ricostruttiva nell’ambito della medicina estetica, la dermatologia, l’otorinolaringoiatria e l’osteopatia, insieme a servizi personalizzati mirati a una corretta alimentazione tramite intervento diretto di dietologi e nutrizionisti, che provvederanno a realizzare protocolli ad hoc per ogni cliente.

“Attraverso questa nuova clinica”, ha commentato Caterino, “vogliamo continuare a raccontare in modo esperienziale il dna del nostro brand. L’obiettivo è consolidarci come numeri uno nel mercato antiage a livello europeo, mediante un format consolidato facilmente internazionalizzabile e unico nel settore retail per la tipologia di approccio integrato di un background medicale, tecnologie estetiche d’avanguardia, trattamenti manuali sinergici, prodotti nutrizionali detox e una linea di cosmeceutici firmata The Longevity Suite”.

